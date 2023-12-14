SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından sağlıklı hayatın şifreleri: İnsülin direnci, şeker, kalp ve obezite gibi tehlikeli hastalıklara yol açar! Korunmak için ne yapmalı?

İnsülin direnci, obezite, şeker, kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. Prof. Dr. Osman Erk, bel ve karın yağlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Önerilerde bulunuyor: Organik beslen. Yağ, tuz ve şeker oranını azalt. Bol su iç.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Uzmanından sağlıklı hayatın şifreleri: İnsülin direnci, şeker, kalp ve obezite gibi tehlikeli hastalıklara yol açar! Korunmak için ne yapmalı?

İnsülin direnci, pankreasın ürettiği insülinin etkisiz kalması sonucu daha fazla insüline ihtiyaç duyulması durumuna deniyor. İnsülin direnci olan kişilerin kanında hem insülin düzeyi hem de kan şekeri düzeyi yüksek oluyor.

İnsülin fazlalığı hipertansiyon, yüksek kolesterol, yüksek trigliserid, kalp damar hastalıkları, kanser ve depresyona neden oluyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, insülin direnciyle ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:

BESLENME BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Günümüzde insanların çoğu fazla şeker, nişasta, karbonhidrat, fazla yağ, fazla tuz, katkı maddeleri, hormon, tarım ilacı, antibiyotik ve GDO yüklü gıdalarla besleniyor. Bütün bu faktörler insülin direncine neden olur. İlaç olarak sık kullanılan statin ve beta blokerlar da bu sorunu tetikler. Ayrıca tatlandırıcılar, alkol, ağır metaller, gıda alerjileri, beslenme bozukluğu (antioksidan, lif, omega 3, vitamin eksikliği) gibi nedenler de insülin direncine yol açar.

AÇLIK KRİZİNİ TETİKLER
İnsülin direnci ile birlikte vücut kas kaybedip yağlanır. Karaciğer en fazla yağlanan organlardan biridir. İnsülin direnci hipoglisemi ataklarına yol açtığı için kişi sık sık ve fazla miktarda yeme ihtiyacı hisseder. Dolayısıyla obezite ve şeker hastalığı gelişme süreci tamamlanır. Daha sonraki aşamada ise kalp ve damar hastalıkları ve kanser gelişimi ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlardır. Tiroid fonksiyonları bozulur, kadınlarda polikistik over hastalığı ve kısırlık ortaya çıkabilir. Kronik stres, kan kortizol düzeyini arttırır. Kortizol belde yağlanmaya ve insülin direncine yol açar.

MAKARNAYI AZALTIN
İnsülin direncine takılmamak için organik beslen, yağ, tuz ve şeker oranını azalt, ekmeği ve unlu gıdaları azalt, makarna, pirinç ve pilavı azalt, bal, pekmez, reçel ve marmelatı azalt, günde iki öğün beslen ve öğün aralarını aç, akşam saat 6'dan sonra yemek yeme, porsiyon büyüklüğünü azalt, sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak dur, düzenli spor yap, kaliteli uyu, sakin, dingin, iyimser ol, hayata gülümse, kişisel hijyene dikkat et ve yeterli su iç.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dijital telif için Google ile masaya oturulacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bu kırmızı çizgimiz
Milyonlara kazanç takvimi! Hangi tarihlere dikkat edilmeli? Hangi ödemeler zamlanacak?
İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Dikbayır canlı yayında bomba açıklamalarda bulundu: Adnan Beker gibi Erdoğan’a oy verenler de var
SON DAKİKA