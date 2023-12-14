Uzmanından sağlıklı hayatın şifreleri: İnsülin direnci, şeker, kalp ve obezite gibi tehlikeli hastalıklara yol açar! Korunmak için ne yapmalı?

İnsülin direnci, pankreasın ürettiği insülinin etkisiz kalması sonucu daha fazla insüline ihtiyaç duyulması durumuna deniyor. İnsülin direnci olan kişilerin kanında hem insülin düzeyi hem de kan şekeri düzeyi yüksek oluyor.

İnsülin fazlalığı hipertansiyon, yüksek kolesterol, yüksek trigliserid, kalp damar hastalıkları, kanser ve depresyona neden oluyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, insülin direnciyle ilgili TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor: