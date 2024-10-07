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Uzmanından polisiktik over sendromuyla ilgili önemli bilgiler

Kadınların korkulu rüyası yumurtalık kistleri yani Polikistik Over Sendromu (PKOS), hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, hastalarda depresyon, kaygı ve yeme bozukluğunun 4 kat fazla olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Uzmanından polisiktik over sendromuyla ilgili önemli bilgiler

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Polikistik over sendromu, doğurganlık çağındaki kadınlarda sık görülüyor. Dünyada 120 milyondan, Türkiye'de ise 5 milyondan fazla kadını etkiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, polisiktik over sendromuyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

İKİ KRİTER VARSA TANI KONUR
Hasta kadınlarda erkeklik hormonlarının kanda yükselmesi, o yüksekliğe bağlı vücutta tüylenmede artış, sivilcelenme, ciltte yağlanma, saç dökülmesi ve kolay kilo alma gibi durumlar görülebilir. Bunun yanında ikinci olarak hastalık yumurtlama bozukluğu ile kendini gösterebilir. Bu durum ergenlik döneminden itibaren adet düzensizliği ile ortaya çıkmaktadır. Üçüncü kriter ise ultrason yapıldığında, çatlamamış yumurtaların oluşturduğu çoklu kist görüntüsüdür. Bu üç kriterden ikisinin varlığı ile tanı koyuyoruz. Bu hastalığın tanısı için ultrason şart değil.

OBEZİTENİN KARDEŞİDİR
Belirti ve bulgular, ergenlik dönemi, üreme çağı, yetişkinlik ve orta ileri yaşta farklılık gösteriyor. Aynı hastada genç yaşlardan yaşlılığa doğru değişen tabloyla farklı bulguları görmek mümkün. Bu nedenle kronik bir hastalık diyebiliriz, diyabet ve obezitenin kardeşi diye tanımlamak mümkün. Hastalık gelişiminde genetik faktörler, çevresel faktörler etkili, çocukluk döneminde özellikle bel çevresinden fazla kilo alımı, düzensiz ve dengesiz beslenme önemli risk faktörleri.

HER 4 KADINDAN BİRİNDE GELİŞİYOR
Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları, PKOS'lu kadınlarda sağlıklı kadınlara göre depresyon, kaygı bozukluğu, yeme bozukluğunun yaklaşık 4 kat daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Bu durum hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Yaptığımız çalışmada, Türkiye'de her 4 PKOS'lu kadından birinde depresyon geliştiği tespit edildi.

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