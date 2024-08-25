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Uzmanından kronik farenjit hakkında önemli bilgiler!

Kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, yaz aylarında oldukça sık görülen kronik farenjit hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Uzmanından kronik farenjit hakkında önemli bilgiler!

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Kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, yaz aylarında oldukça sık görülen kronik farenjit hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rahatsızlığın önemsenmesi ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Yazın herkesi vuran bu hastalıkla ilgili şunları söyledi: Kronik farenjit, özellikle yaz aylarında havaların aşırı sıcak ve kuru olmasından dolayı boğaz kurumalarına yol açar. Bu nedenle özellikle bol sıvı almak çok önemlidir. Ayrıca stres ve sıkıntıdan da uzak kalmak gerekir. Midede reflü varsa bunların da tedavi edilmesi önemlidir. Bunlar yapıldığı zaman medical ilaç tedavisi de uyguladığımız da hastanın yaşam kalitesi düzelir.

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