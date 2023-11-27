Uzmanından kasık fıtığı hakkında önemli bilgiler

ÖKSÜRÜK İLK NEDEN Kasık fıtığı , kasıktaki duvarda zayıflık ve yırtılma ya da bebeklik döneminde kalma açıklıkla oluşuyor. Ikınma, öksürük, ağır yük kaldırma, prostat büyümesi gibi nedenler kasık fıtığını tetikliyor. Dr. Hüseyin Akyol, bu hastalığın tedavi yöntemlerine değiniyor.

TEDAVİSİ HAKKINDA

Toplumda kasık fıtığının korseyle iyileştiği gibi yanlış bir düşünce bulunuyor. Ancak bu hastalığın tedavisinde ameliyat kritik önem taşıyor. Kasık fıtığıyla ilgili yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanıyor.

Günümüzde fıtık ameliyatları iki yöntemle yapılıyor. Birincisi fıtığın olduğu kasık bölgesine dışarıdan yapılan 5-6 cm uzunluğunda bir kesi ile gerçekleştirilen açık veya klasik yöntemi oluşturuyor. İkinci yöntem ise son teknolojik yeniliklere paralel olarak geliştirilen laparoskopik fıtık onarımı oluşturuyor. Açık cerrahi yöntem genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanıyor. 30-40 dakika kadar sürüyor. Laparoskopik cerrahide genel anestezi altında karnın alt kısmına 1 veya 3 adet küçük kesi yapılıyor.



KORKMAYIN

Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.

İyileşme süreci daha hızlı olmaktadır.

Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmektedir.

İki taraflı kasık fıtıklarında, üç adet küçük delikten, her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.

Ameliyat yeri enfeksiyonunun azalmasını sağlar.

Ameliyat yeri his kaybı daha azdır.