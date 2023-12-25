Uzmanından insülin direncini kırmanın 6 etkili yolu

2- HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIN: Hareketsiz yaşam biçimi pek çok hastalığa davette bulunuyor. Günlük olarak belli bir tempoda spor yapmak ise metabolizmayı canlı tutuyor. Haftada en az 5 gün yapılmak kaydıyla 30 ila 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması gerekiyor.





3- 23.00'DEN 07.00'YE KADAR MUTLAKA UYUYUN: BU saatler arasında uyanık olmanın, artan stres hormonuyla birlikte insülin düzeyinde artışa neden oluyor. Kaliteli bir uyku belirli bir derinliğe ulaşan ve biyolojik ritimlerimizin tam olarak kurulduğu bir uyku olmalı.



4- TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN: Aşırı tuz tüketimi, hem insülin direncini uyararak hem de iştahı artırarak metabolizmayı olumsuz etkiliyor. Günlük tuz tüketimimiz, ihtiyacımızın neredeyse 4-5 katı. Tuzu azaltmak, çok olumlu sonuçlara yol açar.

5- STRESİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN: Stres, anksiyete ve kaygı bozuklukları insülin direncini artırıyor. Artışın sürekli olması halinde kişiyi kalp ve damar hastalıkları, obezite ve diyabet açısından da tehdit ediyor. Stresi yönetmeyi öğrenmek, gerekirse uzman desteği almalıyız.



6- İDEAL KİLONUZA KAVUŞUN: Aşırı kilo, vücutta insüline karşı direnç oluşmasına neden oluyor. Özellikle bel çevresi kadınlarda 80'in, erkeklerde ise 94'ün üzerinde olunmasının insülin direncine yol açıyor. Diyabete ve kalp damar hastalıklarında artışa davetiye çıkartıyor.