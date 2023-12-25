Uzmanından insülin direncini kırmanın 6 etkili yolu

Sık acıkma, sürekli tatlı yeme isteği, tansiyon yüksekliği, yemek sonrası uyku basması... Bu belirtiler günümüzde gittikçe yaygınlaşan insülin direnci sorununun belirtilerinden birkaçını oluşturuyor.
Sık acıkma, sürekli tatlı yeme isteği, tansiyon yüksekliği, yemek sonrası uyku basması... Bu belirtiler günümüzde gittikçe yaygınlaşan insülin direnci sorununun belirtilerinden birkaçını oluşturuyor.
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ender Arıkan, ülkemizde çok sık rastlanan ve sağlıksız yaşam tarzının da etkisiyle artık genç yaşlarda da kapıyı çalan insülin direncinin özellikle 40-50 yaş arasındaki bireylerin yüzde 40'ında görüldüğünü söylüyor. İnsülin direncini kırmanın 6 etkili yolunu sıralıyor:
1- AKDENİZ TİPİ BESLENİN: İşlenmiş gıda, yağlı, şekerli ürünler ve karbonhidrat tüketimi, sürekli artıyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Akdeniz diyeti, yani lif içeriği bakımından zengin meyve, sebze ve salata ağırlıklı beslenme, en sağlıklı beslenme biçimini oluşturuyor.
2- HER GÜN YÜRÜYÜŞ YAPIN: Hareketsiz yaşam biçimi pek çok hastalığa davette bulunuyor. Günlük olarak belli bir tempoda spor yapmak ise metabolizmayı canlı tutuyor. Haftada en az 5 gün yapılmak kaydıyla 30 ila 45 dakikalık tempolu yürüyüş yapılması gerekiyor.
3- 23.00'DEN 07.00'YE KADAR MUTLAKA UYUYUN: BU saatler arasında uyanık olmanın, artan stres hormonuyla birlikte insülin düzeyinde artışa neden oluyor. Kaliteli bir uyku belirli bir derinliğe ulaşan ve biyolojik ritimlerimizin tam olarak kurulduğu bir uyku olmalı.
4- TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN: Aşırı tuz tüketimi, hem insülin direncini uyararak hem de iştahı artırarak metabolizmayı olumsuz etkiliyor. Günlük tuz tüketimimiz, ihtiyacımızın neredeyse 4-5 katı. Tuzu azaltmak, çok olumlu sonuçlara yol açar.
5- STRESİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN: Stres, anksiyete ve kaygı bozuklukları insülin direncini artırıyor. Artışın sürekli olması halinde kişiyi kalp ve damar hastalıkları, obezite ve diyabet açısından da tehdit ediyor. Stresi yönetmeyi öğrenmek, gerekirse uzman desteği almalıyız.
6- İDEAL KİLONUZA KAVUŞUN: Aşırı kilo, vücutta insüline karşı direnç oluşmasına neden oluyor. Özellikle bel çevresi kadınlarda 80'in, erkeklerde ise 94'ün üzerinde olunmasının insülin direncine yol açıyor. Diyabete ve kalp damar hastalıklarında artışa davetiye çıkartıyor.