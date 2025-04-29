Uzmanından görmeyi azaltan nedenler! Erken muayene şart

Doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da körlük gelişebiliyor. Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum, akraba evlilikleri ve benzeri nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri, retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenlerini oluşturuyor. Op. Dr. Ercan Sağlam, diyabet, sarı nokta, glokom (göz tansiyonu hastalığı-karasu), katarakt, kaza ve yaralanmalar sonradan olma körlük nedenleri olduğunu söyledi. Önemli bilgiler verdi:

HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE VAR

Tüm dünyada ekonomik refahın artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu diyabetik hasta sayısı artmaktadır. Bu nedenle, diyabete bağlı körlük oranı da gelişen tedavi yöntemlerine rağmen artmaktadır. Halk arasında sarı nokta hastalığı da dediğimiz yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığı, 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir. Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

NELER YAPMALIYIZ?

Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır. Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı, yeme içme alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini değiştirerek bunlara karşı önlem almalıdırlar. Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini ihmal etmemelidirler. Çokça sıvı alınmalı, bol bol antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli. Takviye olarak çeşitli vitaminler, mineral ve elementler alınmalıdır. Havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyon hastalıkları riski çok yüksektir. Kalıcı görme bozukluğuna neden olabilirler. Güneşin zararlı ışınlarından gözü korumak ve kataraktı gelişimini engellemek için güneş gözlüksüz dolaşılmamalıdır.

GÖZLÜĞÜ BIRAKABİLİRSİNİZ

Glokom (göz tansiyonu yükselmesi karasu hastalığı), genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır. Katarakt ise zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar başarıyla tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.