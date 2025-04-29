SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından görmeyi azaltan nedenler! Erken muayene şart

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan Sağlam, görmeyi azaltan nedenleri anlattı. Körlükten korunmak için erken muayene olmak gerektiğini söyledi. Beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Uzmanından görmeyi azaltan nedenler! Erken muayene şart

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doğuştan olabileceği gibi çeşitli nedenlerden dolayı sonradan da körlük gelişebiliyor. Genetik, hamilelikte annenin geçirdiği hastalıklar, erken doğum, akraba evlilikleri ve benzeri nedenler sonucu göz dokularının tam gelişmemesi, görme siniri, retinanın gelişim bozuklukları ve hastalıkları, doğuştan körlük nedenlerini oluşturuyor. Op. Dr. Ercan Sağlam, diyabet, sarı nokta, glokom (göz tansiyonu hastalığı-karasu), katarakt, kaza ve yaralanmalar sonradan olma körlük nedenleri olduğunu söyledi. Önemli bilgiler verdi:

HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE VAR
Tüm dünyada ekonomik refahın artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonucu diyabetik hasta sayısı artmaktadır. Bu nedenle, diyabete bağlı körlük oranı da gelişen tedavi yöntemlerine rağmen artmaktadır. Halk arasında sarı nokta hastalığı da dediğimiz yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığı, 70-75 yaş üstü grupta her 3 kişiden birinde görülmektedir. Yaş ve kuru tip olarak gördüğümüz bu hastalıkta, son 20 yıl içinde gelişen tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

NELER YAPMALIYIZ?
Doğumdan sonra 6 ile 12. ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. Daha sonra belirli aralıklarla yaşam boyu göz muayenesi olunmalıdır. Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı, yeme içme alışkanlıklarını ve yaşam biçimlerini değiştirerek bunlara karşı önlem almalıdırlar. Kalp, tansiyon ve diyabet gibi ciddi sistemik hastalığı olanlar göz muayenelerini ihmal etmemelidirler. Çokça sıvı alınmalı, bol bol antioksidandan zengin sebze ve meyve tüketilmeli. Takviye olarak çeşitli vitaminler, mineral ve elementler alınmalıdır. Havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyon hastalıkları riski çok yüksektir. Kalıcı görme bozukluğuna neden olabilirler. Güneşin zararlı ışınlarından gözü korumak ve kataraktı gelişimini engellemek için güneş gözlüksüz dolaşılmamalıdır.

GÖZLÜĞÜ BIRAKABİLİRSİNİZ
Glokom (göz tansiyonu yükselmesi karasu hastalığı), genelde başlangıç dönemlerinde belirti vermeyip ancak düzenli göz muayenelerinde tespit edilebilir. Bu nedenle, ailesinde glokom hastalığı olanlar bu konuda daha dikkatli olmalı ve düzenli olarak göz muayenesi olmalılardır. Katarakt ise zaten tedavisi olan bir durumdur ve günümüzde uygulanan modern ameliyat yöntemleri ile hastalar başarıyla tedavi edilmektedir. Hatta ameliyat öncesi gözlük kullanan hastalar, katarakt ameliyatı sonucu gözlüklerinden tamamen kurtulabilirler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP lideri Özel’den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2’lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı
Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Avrupa’da elektrik krizi! İspanya, Portekiz, Fransa... | Normalleşme 1 hafta sürebilir
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Başkan Erdoğan’dan Roma seferi! İtalya’da Meloni ile bir araya gelecek
Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!