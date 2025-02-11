Uzmanından glokomun tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenler!

Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak görme sinirini etkileyen bu hastalık ihmale gelmiyor.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Işık, glokomun ilerleyen yaşlarda olduğu gibi bebeklerde bile görüldüğüne dikkat çekiyor.

"Yüksek miyop ve hipermetropisi olanlar risk altındadır" uyarısında bulunuyor. Ağrı, gözde kızarıklık, bulanık görme şikayetlerine yol açan glokomun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor:

İlk tercih göz damlalarıdır. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan durumlarda lazer ya da cerrahi tedavi tercih edilebilir.