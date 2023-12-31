Uzmanından astımı olanlara kritik uyarı: İhmale gelmez

Astım, solunum yollarında kronik olarak iltihabi olmayan ödeme neden oluyor. Solunum yolları, her türlü uyarana karşı normal kişilerden farklı yanıt veriyor. Bu durum kontrol altına alınmazsa kişilerde; öksürük, göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Artan öksürüğün nedenlerini alerji, irritanlar, egzersiz, hava değişimleri, solunum yolu enfeksiyonları gibi çeşitli faktörler oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Münevver Erdinç , astımın risk faktörleri ve tedavisiyle ilgili bilgiler veriyor:

AŞIRI Kİ LOLULAR DİKKAT Astım, çocukluk döneminde erkeklerde, ergenlikten sonra ise kadınlarda daha çok görülür. Sigara ve hava kirliliğine maruziyet, obezite ve beraberinde getirdiği hastalıklar, çevresel faktörler, enfeksiyonlar, kimyasallarla çalışılan meslekler, katkı maddeli gıda boyası içeren hazır yiyecekler risk faktörünü artırmaktadır. Astım tedavisinde hastanın bilinçlendirilmesi atakların tanınması ve kontrol edici ve belirti giderici ilaçların düzenli kullanımı gibi konular önem taşımaktadır.





TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Astım tanısında altın standart, anamnezdir. Hastanın sorunları nerede, ne zaman başladı, ailesinde ve çevresinde benzer sorunlar var mı, bu sorunlar nasıl düzeldi, hepsi çok iyi sorgulanmalı. Solunum Fonksiyon Testi ile de hastalığın ve atakların şiddeti belirlenir. Tanı konup tedavi altına alınmazsa nefes darlığına dek ilerleyebilir.



ALERJİ DIŞI FAKTÖRLER

Astımın; başlama yaşı, tetikleyicileri, görünümü, tedaviye yanıtı gibi farklılıkları 'astım fenotipleri' olarak tanımlanmaktadır. Gelişiminde birçok genetik ve çevresel faktör yer almaktadır. Alerjik astım, en bilinen fenotip olmasına karşın, değişen çevre ve yaşam koşulları, hareketsizlik, beslenme alışkanlıkları gibi alerji dışı faktörler nedeniyle astımın hem sıklığı artmış, hem de kontrolü güçleşmiştir.