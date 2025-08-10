SON DAKİKA
Uzmanından Alzheimer hakkında bilinmesi gerekenler!

Ülkemizde 600 bin kişide görülen Alzheimer, anıları siliyor. Kesin tedavisi olmayan bu nörolojik hastalık ilerleyen yaşta ortaya çıkıyor. Uzmanlar “Eşyanızı kaybediyor, yemek yapmayı bile unutuyorsanız doktora görünün” diyor.

10 Ağustos 2025
Unutkanlık, günümüzde herkesin ortak sorunu haline geliyor. İleri yaşın doğal bir sonucu olarak düşünülse de Alzheimer gibi ciddi nörolojik hastalıkların ilk belirtisi olabiliyor. 65 yaşından sonra sık görülen ve demansa yol açan bu hastalık, hafızayı ve davranışları bozuyor. Ülkemizde 600 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğu biliniyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer, tanı ve tedaviyle ilgili şunları söylüyor:

20 YIL ÖNCE BAŞLAR: Alzheimer, sinir hücre kaybı ile seyrediyor. Beyindeki değişiklikler bulguların ortaya çıkmasından 20-30 yıl önce başlıyor.

GEÇMİŞİ UNUTMAK: Sinsi ilerleyen Alzheimer, yakın bellek kusurlarına yol açıyor. En yeni yaşanmışlıkları siliyor.

EŞYA BULAMAMAK: Hastalar, eşyaları uygunsuz yerlere koyma ve bulamama, aynı soruları tekrar tekrar sorma, kelime bulma güçlüğü yaşıyor. Konuştukları konuyu bile unutuyor.

YEMEK BİLE YAPAMAZ: Alzheimer hastaları yemek yapma, araba kullanma, tamirat, bir işi başlatamama, yargılama ve karar vermede güçlük çekme gibi problemler yaşıyor.

KİŞİLİK DEĞİŞİMİ: Hastalarda nedensiz içe kapanma depresyon ya da aşırı öfkelilik, sinirlenme, bağırma, saldırganlık görülüyor.

ZAMAN ALGISI YOK: Hastalar, yer ve zamanın farkında olmama sorunları yaşıyor. Özellikle bilinen yollarda kaybolma, yön bulmakta güçlük yaşama da Alzheimer hastalığının belirtilerini oluşturuyor.

ERKEN TEDAVİ: Alzheimer'da erken tanı büyük önem taşıyor. Bu sayede hastalığın bulgularını arttıracak olan tiroit hastalıkları ve depresyon gibi diğer faktörler kontrol altına alınabiliyor.

İLAÇ ÇALIŞMALARI
Dünyada ve ülkemizde kullanılan iki grup ilaç dışında, Alzheimer tedavisine yönelik farklı ilaçlar üzerine çalışmalar halen devam ediyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer, bu ilaçlardan 31'inde faz 3 olarak adlandırılan son aşamaya geldiklerini belirtiyor.

