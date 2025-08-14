Uzmanından 10 etkili tavsiye: Alerjiye karşı bu önlemleri alın!

TEMİZLİK: Dışarıdan geldiğinizde kıyafetlerinizi hemen yıkayıp iç mekanda kurutarak evinizi polenlerden temiz tutun.
DUŞ ALMADAN YATMAYIN: Dışarıdan geldikten sonra duş alın. Böylece vücudunuzdaki polenlerin eve taşınmasını önlemiş olursunuz.
TEST: Alerjik belirtileriniz varsa, teşhis için alerji testleri yaptırın.
Alerji (İHA)
SAAT VE ORTAK: Polen alerjisinin tetikleyici zaman dilimlerini öğrenin.
SABAHA DİKKAT: Polen yoğunluğu genellikle sabahları ve öğleden sonra artar. Özellikle 10:00-14:00 saatleri arasında dışarıda durmayın.
Alerji (DHA)
BURUN SPREYLERİ: Doktorunuzun önerdiği antihistaminik ilaçları ve burun spreylerini düzenli kullanarak semptomları yönetin.
PROFESYONEL YARDIM: Alerji semptomlarınız yönetilemez hale gelirse veya astım gibi daha ciddi sağlık sorunları gelişirse, bir sağlık profesyonelinden yardım almayı ihmal etmeyin.
Alerji (İHA)
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ: Dışarı çıkarken güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi polenlerden korur ve alerjik reaksiyon riskini azaltır.