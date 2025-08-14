Uzmanından 10 etkili tavsiye: Alerjiye karşı bu önlemleri alın!

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olan polen alerjisi Ağustos itibariyle yerini yabani ot polenlerine bırakıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nur Kaşkır Öztürk, alerjinin temel tedavi prensibinin "alerjenin saptanması ve bundan kaçınılması" olduğunu belirtiyor.

Alerji (AA)