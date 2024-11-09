Uzmanı uyku terörüne karşı uyardı!

Gece terörü olarak da bilenen uyku terörü, uyurgezerlik ile eşleştiriliyor. Uyku esnasında çığlık atma, yoğun korku ve fiziksel aktiviteler ile kendini gösteriyor. Uyku düzenindeki bozukluklara bağlı olarak yaşanan uyku terörü, 3-12 yaş arasında ve erkek çocuklarda daha sık görülüyor.

Vakit kaybedilmeden uzman yardımı alınması gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog Yaren Hamarat, korunmak için önerilerde bulunuyor: Kafein ve nikotin tüketimini azaltmak. Her gün belirli saatlerde yatıp belirli saat aralığında uyanmaya çalışmak. Yatak odanızın ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına özen göstermek. Yatmadan önce ağır egzersizlerden kaçınmak. Akşam 18.00'dan sonra ağır yiyecekler tüketmemek.