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Uzmanı uyku apnesi sendromu hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıkladı

Uykuları kaçıran ‘uyku apnesi sendromu’ sağlığı tehdit ediyor. Hastalar gün boyu baş ağrısı ve yorgunluktan yakınıyor. Uzmanlar uyarıyor: Bu hastalık tansiyon ve beyin hastalıklarına yol açar. İhmal etmeyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Uzmanı uyku apnesi sendromu hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM’e açıkladı

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Düzenli uyku, insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Modern çağ ise hastalıkları beraberinde getiriyor. Bunların başında, uyku apnesi sendromu geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, toplumda sık görülür hale gelen bu hastalığın baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenme, odaklanma güçlüğü ve yorgunluğa yol açtığını dile getiriyor. Bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER
Uyku, kişileri psikolojik ve fizyolojik olarak etkiliyor. Uyku düzenli olmadığında ise iş hayatındaki başarıdan sosyal ve özel hayata kadar pek çok alan olumsuz etkiliyor. Uyku, aynı zamanda bağışıklık sisteminin de temelini oluşturuyor. Düzenli uyku uyuyan kişilerin daha sağlıklı, hastalıkları daha kolay yenebilen kişiler olduğu biliniyor. Uyku apnesi sendromu ise vücudun dengesini bozuyor. Uykuda nefesin durmasıyla oksijen seviyesi düşüyor. Damar fonksiyonları etkilenerek zamanla sistemik hipertansiyon oluşmasına, kalp damar hastalıklarına, beyin ve damar rahatsızlıklarına, obeziteye ve hipertansiyona yol açıyor.

10 SAATTEN FAZLASI RİSK
Gecede altı saatten az uyumak sağlık problemlerine yol açıyor. Ergenlik öncesinde çocukların gecede en az 10 saat, yeni doğmuş bebeklerin 18 saat uyuması gerekiyor fakat 10 saatten fazla uyumanın sağlığa zararlı etkileri olabilir.

UNUTKANLIK VAR MI?
Uykuya dalmakta güçlük, uykuyu sürdürememek, uykuda bacak hareketleri, sürekli kabus görmek, horlamak, uykuda nefes durması, dinlenmemiş olarak uyanmak gibi şikayeti olanların mutlaka doktora başvurmasını öneriyor. Bu hastalar genellikle baş ağrısı, baş dönmesi, unutkanlık, çabuk sinirlenmek, odaklanma güçlüğü, yorgunluktan yakınıyor. Uykusuzluğun nedeninin araştırılması, buna bağlı olarak tedavinin uygulanması büyük önem taşıyor.

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