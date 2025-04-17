Uzmanı uyarıyor! Plastik şişelere dikkat: Kanserojen madde barındırıyor

Plastik şişeler, sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, plastik şişelerin içerisinde kanserojen ve kimyasal maddelerin bulunduğunu vurguluyor.



Diktaş, özellikle uzun süre güneş altında kalan ya da bekletilen şişelerde mikroorganizmaların üreyebileceğine dikkat çekiyor. "Özellikle uzun süre güneşe maruz kalan veya bekletilen plastik şişelerde çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar, mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam hazırlar. Yeterli hijyen sağlanmazsa, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Plastik şişe bırakılmalı. Cam şişe kullanımına geçilmeli" diyor.

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