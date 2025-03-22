Uzmanı uyarıyor: Obezite ve hareketsizlik kanser riskini arttırıyor!

Her yıl dünya genelinde 1 milyondan fazla kişi, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Gençlerde görülme sıklığı her gün artan kanserin, 2035 yılında 2.5 milyon kişiyi etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öncel, "Kolon kanseri ülkemizde hem kadın hem erkeklerde en sık görülen ilk üç kanser arasındadır. Ayrıca kansere bağlı her 8 ölümden birisi kolon kanseri kaynaklıdır.



Obezite ve hareketsizlik riski artırıyor. Beslenme alışkanlıklarımız da kolon kanserini tetikleyebiliyor. Protein ve işlenmiş gıdalardan zengin fast-food tarzı diyet büyük bir tehdittir. Öte yandan sebze, sulu yemek, liften zengin gıdalar ve balığın ön planda olduğu Akdeniz mutfağı ise koruyucudur" diye konuşuyor.