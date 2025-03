Uzmanı uyarıyor: Meme kanserinde doğru bilinen 8 hata!

Meme kanseri, dünya genelinde ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres ve çevresel etkenler, meme kanserinin artışında etkili oluyor.



Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. A. Enes Arıkan, toplumda meme kanseri hakkında doğru sanılan 8 hatalı bilgiyi anlatıyor. Önemli öneriler ve uyarılarda bulunuyor:



Meme kanseri sadece ileri yaşta görülür. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, meme kanseri risk faktörlerine bağlı olarak, genç yaş grubundaki kadınlarda da gelişebiliyor.



Ailede meme kanseri yoksa risk yoktur. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Kanser sadece ailesinde kanser öyküsü olan kadınlarda görülmüyor. Kadınların yüzde 85-90 gibi büyük bir kısmı aile öyküsü olmasa bile bu hastalığa yakalanıyor. Zira, yaşam tarzı, hormonlar ve çevresel faktörler de meme kanseri riskini artırabiliyor.

Erken evrede mutlaka belirti verir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Erken evrede belirti vermeyebilir. Bu nedenle sadece elle muayene değil, düzenli mamografi ve ultrason gibi taramalar gereklidir. Erken evrede teşhis edilen meme kanseri tedavi şansını büyük ölçüde artırmaktadır.



Mamografi zararlıdır ve kansere yol açar. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Mamografi düşük dozda radyasyon içerse de sağladığı fayda, zararından çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla her kadının hiçbir yakınması olmasa bile 40 yaşından itibaren her yıl düzenli olarak mamografi çektirmesi yaşamsal önem taşımaktadır.



Bitkisel ürünler meme kanserini tedavi edebilir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Bilimsel olarak kanıtlanmamış bitkisel ürünler meme kanserini tedavi edemiyor. Tıbbi tedavi yöntemleri yerine bitkisel ürünlere yönelme tam aksine hastalığın ilerlemesine yol açabilir. Zerdeçal, çörek otu yağı, keten tohumu ve yağı meme kanserini tedavi etmez.



Genç yaşlarda görülen kitle her zaman iyi huyludur. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Genç yaşta ele gelen sertlikler, memenin sıvı dolu kesecikleri veya fibroadenom dediğimiz iyi huylu kitleleri olabilir. Ancak meme kanseri günümüzde genç yaştaki kadınları da tehdit etmektedir.



Meme kanseri ameliyatı kanserin yayılmasına neden olur. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ameliyat, aksine kanserli dokunun vücuttan uzaklaştırılması için gereklidir. Gecikildiğinde ise kanserin yayılma riski artıyor.



Meme mutlaka alınmalıdır. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Meme kanseri erken teşhis edildiğinde, tümör sadece etkilenen bölgeden alınır ve bu sayede meme dokusu korunabilmektedir. Dolayısıyla meme kanserinde erken tanı büyük önem taşımaktadır.