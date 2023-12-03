Uzmanı uyardı: Varis ihmale gelmez! İşte tedavi yöntemleri...

SALEP ZAMANI
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor.
Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salep bağırsak hareketleri ni artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. Salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz.
SAÇLARINIZ IŞILDASIN!
Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:
Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.
Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.
Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.
BİL'MİYOM' DEME!
Miyom, rahim duvarında veya için oluşan zararsız kas ve doku büyümelerine deniyor. Özellikle 30 ile 50 yaş arasındaki kadınları %80'inde miyom bulunuyor. Daha büyük büyümeler ise ağrıya, şişmeye, aşırı kanamaya, kabızlığa ve akıntıya neden oluyor. Çin'de yapılan bir araştırmada ise 6.600 kadının verileri değerlendirildi. Günde 6 saatten fazla oturan kadınların rahim miyomlarına yakalanma riskinin iki kat arttığı sonucu ortaya çıktı. Her yarım saatte bir sadece 5 dakikalık hafif yürüyüşün oturmanın getirdiği riskleri dengelediği açıklandı.
KEMİKLER İÇİN KAJU
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.
SOĞAN KRİZİ ÖNLER
Soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önler. Ödem atmaya yardımcı olur.