PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı uyardı: Varis ihmale gelmez! İşte tedavi yöntemleri...

Bacaklarda görülen varis, kadınların kabusu oluyor! Sağlığı da tehdit eden bu hastalıkta, erken tedavi önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Uzmanı uyardı: Varis ihmale gelmez! İşte tedavi yöntemleri...

Toplardamarlarda basınç artışı sonucu ortaya çıkan varis, ihmale gelmiyor. Fiziksel görünüme etkisinin yanı sıra sağlığı da olumsuz etkiliyor. Daha çok orta yaş grubu kadınlara görülen bu hastalıkta hareketsiz yaşam tarzı ve obezite gibi faktörler etkili oluyor. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, varisin hastalarda bacak ödemi, ağrı, renk değişikliği ve pıhtı oluşumu gibi problemlere yol açtığını belirtiyor. Tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.



MUTLAKA ZAYIFLAYIN
Varis, genellikle hastalarda bacak ödemi ve ağrılara yol açıyor. Ek olarak gelişmiş damarlarda pıhtı oluşumu gibi ciddi durumlara da neden oluyor. Toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşumu akciğer embolisi gibi hayati risk oluşturan durumlarla sonuçlanabiliyor. Hastalığın tanısı, damar cerrahı tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucu konuluyor.

Tedavisi ise konvansiyonel ve kapalı olmak üzere iki farklı teknikle yapılıyor. Konvansiyonel yöntemde hastalıklı damar ve yan dalları cerrahi olarak çıkarılıyor. Kapalı yöntemler içerisinde ise lazer ve radyofrekans teknikleri bulunuyor. Varisi önlemek için düzenli egzersizlerin yapılması, sağlıklı beslenilmesi ve aşırı kilodan kaçınılması öneriliyor.

ISPANAKLA UNUTMAM
İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin hücrelerinin zaman içerisinde işlevinin kaybetmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hızla yayılıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

BADEM: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. hafızaya iyi gelir. Konsantrasyonu destekler.

ISPANAK: Demir deposu ıspanak, hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.

BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.

ERİK: Diyabetten korur. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

SİYAH ÜZÜM: Yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.



SALEP ZAMANI
Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep, hem ağızları tatlandırıyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Orkide yumrularının dövülerek toz haline gelmesiyle elde edilen salep bağırsak sağlığını koruyor.

Dyt. Öznur Akgöz, salebin haftada 1-2 kez tüketilmesini öneriyor. "Salep bağırsak hareketleri ni artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır ve hazımsızlığa iyi gelir. Salebin içerisine tarçın ve zencefil eklenmesini de öneren Dyt. Akgöz, şöyle devam ediyor: Tarçın şekerli bir tat uyandırıyor ve kan şekerini düzenlemesi için tercih edilebilir. Salep içine zencefil de ilave ederek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz.



SAÇLARINIZ IŞILDASIN!
Her kadın; canlı, parlak ve güçlü saçların hayalini kuruyor. Bunun yolu kozmetik ürünlerinden değil bitkisel yağlardan geçiyor. Saçları güçlendiren ve besleyen yağlar, şöyle sıralanıyor:

Lavanta yağı: Saçların uzamasını kolaylaştırır. Saçları besleyerek dökülmesini ve kırık oluşumunu durdurur. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu sayede dökülmeyi durdurur.

Badem yağı: Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. Dökülmeyi durdurur.

Hindistan cevizi yağı: Hasarlı saçları onarır. Kepeği azaltır. Saç kırıklarını engeller. Saçların güçlü uzamasını sağlar.

BİL'MİYOM' DEME!
Miyom, rahim duvarında veya için oluşan zararsız kas ve doku büyümelerine deniyor. Özellikle 30 ile 50 yaş arasındaki kadınları %80'inde miyom bulunuyor. Daha büyük büyümeler ise ağrıya, şişmeye, aşırı kanamaya, kabızlığa ve akıntıya neden oluyor. Çin'de yapılan bir araştırmada ise 6.600 kadının verileri değerlendirildi. Günde 6 saatten fazla oturan kadınların rahim miyomlarına yakalanma riskinin iki kat arttığı sonucu ortaya çıktı. Her yarım saatte bir sadece 5 dakikalık hafif yürüyüşün oturmanın getirdiği riskleri dengelediği açıklandı.

KEMİKLER İÇİN KAJU
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.

SOĞAN KRİZİ ÖNLER
Soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önler. Ödem atmaya yardımcı olur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’den soykırımcı İsrail’e dev cephane! Gazze’de Blu-109 katliamı
Emeklinin zam hesabı: Yarın enflasyon açıklanacak I 5 aylık oran belli olacak! Emeklinin yeni maaşı kaç liraya çıkacak?
Katiller birbirine düştü! Netanyahu’nun ortak basın toplantısı teklifine Savunma Bakanı Yoav Gallant’tan ret
SON DAKİKA