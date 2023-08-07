Uzmanı uyardı: Uzun saatler çalışmak hastalığı çağırıyor!

Masa başında uzun saatler çalışmak, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, bilgisayar kullanmak, telefonda mesaj yazmak ve ağırlık kaldırmak gibi her gün devamlı yapılan işlerin el, kol ve omuzlardaki dokulara zarar verdiğini söylüyor. Toplumda en çok görülen eklem hastalıklarını açıklıyor:





SİNİR SIKIŞMALARI: Uzun süre hareketsiz kalmak, tekrarlanan zorlayıcı hareketler, omuz, dirsek ya da el bileğinden geçen sinirlerin sıkışmasına neden olur. Sıkışan sinirler de kendini ağrı, uyuşma ve güç kaybıyla gösterir. Başlangıçta ameliyat dışı yöntemler tercih edilir. İlaç, atel kullanımı, egzersizler, enjeksiyonlar veya fizik tedavi çare olabilir. Tedaviye yanıt vermeyen hastalara cerrahi uygulanır.



KİREÇLENME: Aşırı ve tekrarlayan parmak hareketleri eklemlerdeki kıkırdağın yıllar için de aşınmasına ve altındaki kemiğin açığa çıkmasına yol açar. Kireçlenme; kemiğin sürtünmesi, eklemlerin ağrılı olması ve en sonunda parmakların eğilmesiyle sonuçlanır. Tedavide fizik tedavi ve ilaç kullanılır. Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ağrıyı kesmek için tutulan eklemin cerrahi olarak dondurulması tercih edilir.

EKLEMLERDE KİSTLER: Ellerde devamlı zorlayan hareketler yapmak parmak eklemlerinin sertleşmesine ve onları birbirine bağlayan bağların devamlı burkulmasına yol açar. Bu burkulmalar bir müddet sonra esneklik kaybına, eklem hareketlerinin kısıtlanmasına neden olur. Zorlayıcı kullanım devam ederse eklemlerde kistler oluşabilir. Tedavide zor hareketlerden kaçınmak ve ilaç tedavisi sorunun çözümünde faydalı olur.



OMUZ KASI YIRTIĞI: Omuz bölgesi kasları kola hareket veren ve omuz eklemini yerinde tutan kas grubunu oluşturur. Kaslar kemiğe yapışma yerinden sökülür. İyileşmeyen yırtık omuz içinde kronik bir yara gibi devamlı ağrımaya ve aktiviteyi kısıtlamaya başlar. Tedavide ameliyat dışı yöntemlere başvurulur.