Uzmanı uyardı: Uyku apnesi kilolu hastalarda daha sık görülüyor!

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, uyku apnesi geliyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seha Akduman, bu hastalığın kilolu kişilerde sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Uyku apnesi ve obezite arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. "Obezite, uyku apnesi için en büyük risk faktörünü oluştururken, uyku apnesi de obezite için risktir.

Dolayısıyla birbirini etkileyen bir kısır döngü içinde sorunun büyümesine neden olan iki önemli problemden söz ediyoruz" uyarısında bulunuyor. Uyku apnesi genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülüyor. Hasta, gece kaliteli uyuyamadığı için güne halsiz, yorgun ve mutsuz uyanıyor. Bunun sonucunda karbonhidrat açısından zengin gıdalara yöneliyor. Bu da obeziteye yol açıyor. Dr. Seha Akduman, tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Hastane ortamında bir gece kalarak ölçümlerin alınmasıyla yapılabilir. Uyku kayıtları alınır. Uyku apnesi tespit edilmesi durumunda hastanın solunumu destekleyen cihazlarla uyuması sağlanır.

FAZLA ÇAY KANSIZLIK YAPAR!

Sabah kahvaltısına ve akşam sohbetine eşlik eden çay, gönülleri fethetti. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Gökçen Özüpek, tiryakileri üzecek bir haber verdi. Çayın günde 5 bardaktan fazla içilmesinin, kansızlık yapacağını söyledi.

3 BARDAĞI GEÇMEMELİ...

Yeşil çayın siyah çaya göre daha sağlıklı olduğunu söyleyen Dyt. Gökçen Özüpek şöyle devam etti: Yeşil çay içeriğinde kanser hücreleri için etkili olan polifenolleri bulundurur. Günde maksimum 3 bardaktan daha fazla içilmemesi gerekir. Siyah çay daha fazla işlem gördüğü için antioksidan miktarı daha azdır.

KULAKLARA KÜPE OLSUN

'En romantik meyve' unvanını alan kiraz, antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor. Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara savaş açan kirazın faydaları şöyle sıralanıyor:

- Uykusuzluk problemini giderir.

- Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur.

- Kan basıncını dengeler. Felç ve inmeye karşı korur.

- Yaşlanmayı yavaşlatır.

- Kas ve kemik sağlığını korur.

- Vücuttaki toksinleri temizler.

- Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir.

- Kanseri bitirir. Kanserli hücreleri küçültür.

YOĞURT YAĞLARI ERİTİR

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden ev yoğurdu, vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara güç veriyor. Uzmanlar, çocukluk ve yetişkinlik döneminden itibaren yoğurt tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en az 6 kaşık ev yoğurdu yemesi tavsiye ediliyor. Kalsiyum ve proteinden zengin yoğurdun faydaları şöyle sıralanıyor:

- Kabızlığı engeller. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.

- Karın bölgesindeki yağlanmayı engeller.

- Tansiyon riskini azaltır.

- Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklarla savaşır.

- Kemikleri güçlendirir.

- Sivilce oluşumunu engeller.

KARPUZ OLURSUN TUZ BUZ

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, serinletici lezzetiyle öne çıkıyor. Yüksek şeker içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, özellikle diyabet ve böbrek hastaları açısından ciddi tehlikelere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken önemli kuralları şöyle anlatıyor:

- Geceleri uzak durun...

- Beyaz kısmını atmayın...

- Karpuzu peynirle birlikte tüketın...

- Kesmeden önce mutlaka yıkayın...

- Diyabetlıler fazla yemeyin...

ROMATİZMAYA ÇARE HARDAL

Yemekleri lezzetlendiren hardal, bağırsak florasını destekler. Romatizma ağrılarını keser. Cilt hücrelerini yeniler. Göz sağlığını korur.

ALZHEİMER'A SARI KANTARON

Sarı renkli kantaron çiçeğinden elde edilen yağ, hafızayı güçlendirir. Kırışıklıkları azaltarak cildi gençleştirir. Romatizma hastalığına iyi gelir.

DİYABETE HANIMELİ

Hoş kokusuyla gönülleri çalan hanımeli, diş etlerini güçlendirir. Insülin direncini destekler. Bu sayede diyabeti önler.