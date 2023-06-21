Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda gıda zehirlenmesi artıyor!

Gıda zehirlenmeleri, sıcak havalarda daha çok meydana geliyor. Özellikle süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamulleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun şartlarda saklanmayan etler, deniz ürünleri bozulma ve zehirlenme riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor.

TARİHLERE İYİ BAKIN

Dr. Meltem Öner Karaçay, hayat tarzı değişiklikleri ile birlikte hazır gıda tüketiminin de arttığına dikkat çekiyor. Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve ishalin zehirlenmenin en önemli belirtileri olduğunu söylüyor. Korunmak için yapılması gerekenleri sıralıyor: Gıdaların satın alınmasından tüketimine kadar geçen tüm aşamalarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan gıdalar seçilmeli ve satın alınmalı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalı.

KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ

Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir.

BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ

Öksürük, geldiğinde gitmek bitmiyor. Bitkisel yöntemler, öksürüğün hafifletilmesine yardımcı oluyor. Kekik, limon ve balla yapılan çay, öksürük şikayetlerinin azalmasını sağlıyor. İçerdiği antioksidan ve serbest radikaller sayesinde bu üçlü solunum yollarını temizliyor. Kekik, balgam söktürücü etkisiyle bilinirken limon akciğerleri temizliyor. Bal ise bakteri ve virüsleri yok ediyor.