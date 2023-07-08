Uzmanı uyardı: Sebze meyve ye kanseri önle!

Mİneral ve su emilimi açısından önemli bir fonksiyon gören kalın bağırsağımız yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olup sindirim sistemimizin en önemli son istasyonlarından birini oluşturuyor.
Kolon kanseri ise kalın bağırsak duvarının en iç kısmından kaynaklanır ve kontrolsüz hücre çoğalmasıyla kendini gösteriyor. İleri evrelerde tüm organlara yayılım yeteneği olan kolon kanseri, toplumda sık görülen ölümcül kanserlerden biri olarak tanımlanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, kolon kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
45 YAŞA DİKKAT
45 yaşı geçmek, genetik etkenler, obezite hastası olmak, sigara kullanmak, fast food tüketmek önemli risk faktörlerindendir. Yoğun lif içeriği olan Akdeniz tipi meyve, sebze, tavuk ve baklagillerin tüketimi ise kolon kanseri riskini azaltır.