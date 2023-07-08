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    Uzmanı uyardı: Sebze meyve ye kanseri önle!

    Kolon kanseri, geçmeyen ishal ve kabızlıkla sinyal veriyor. Tedavi edilmezse ölüme kadar götürüyor. Uzmanlar, “Kırmızı et tüketimini minimuma indirin. Akdeniz tipi beslenin” diyor...

    Sebze meyve kanseri önle

    Mİneral ve su emilimi açısından önemli bir fonksiyon gören kalın bağırsağımız yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olup sindirim sistemimizin en önemli son istasyonlarından birini oluşturuyor.

    Kolon kanseri ise kalın bağırsak duvarının en iç kısmından kaynaklanır ve kontrolsüz hücre çoğalmasıyla kendini gösteriyor. İleri evrelerde tüm organlara yayılım yeteneği olan kolon kanseri, toplumda sık görülen ölümcül kanserlerden biri olarak tanımlanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, kolon kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

    45 YAŞA DİKKAT
    45 yaşı geçmek, genetik etkenler, obezite hastası olmak, sigara kullanmak, fast food tüketmek önemli risk faktörlerindendir. Yoğun lif içeriği olan Akdeniz tipi meyve, sebze, tavuk ve baklagillerin tüketimi ise kolon kanseri riskini azaltır.

        Dışkıdan kan gelmesi, karın ağrısı, dışkılama düzeninde değişiklik, kilo kaybı, sürekli dışkılama hissinin olması, demir eksikliği gibi durumlar kolon kanseri ile ilgili bulgu ve şikâyetleri oluşturur. Bu belirtilerin varlığı kanserin yerleşim yeri ile ilgili değişiklik gösterir. Kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşik kanserlerde hastalık daha sinsi bir seyir gösterir.

        Özellikle ileri yaş grubunda demir eksikliğinin tespiti, kolonoskopik inceleme için önemli bir gereklilik oluşturur. Kolonoskopik inceleme, 45 yaşından itibaren herkese rutin olarak önerilmelidir. Bununla birlikte, ailede daha erken dönemde kolon kanseri görülmesi, kolon kanserine genetik yatkınlık oluşturan hastalıkların varlığı, polip hikâyesinin olması gibi durumlar kişiye özel kolonoskopik taramaların yapılmasını gerektirir. Kolonoskopik incelemeye ek olarak, dışkıda gizli kan testlerinin yapılması, muhtemel kan kaybı ile ilgili olarak demir testlerinin istenmesi, tomografik incelemeler ve kolon kanseri ile ilgili olarak kandan CEA gibi tümör belirteçlerinin çalışılması diğer tarama yöntemlerini oluşturur.


        KOLONOSKOPİ ÖNEMLİ
        Kolon kanseri sıklığının, uygulanan tarama programları sayesinde son yıllarda azalma gösteriyor. Kanserle ilgili olarak ölüm oranları da bu dönemde paralel azalmıştır. Tarama programında en etkin yöntem, tüm kalın bağırsağın ışıklı bir kamera sistemi ile incelenebildiği kolonoskopik değerlendirmedir. Kolonoskopi hem teşhis hem tedavi yöntemi olarak modern tıbbın hizmete sunduğu en önemli enstrümanlardan birini oluşturur. Özellikle erken evre tümörlerin sadece teşhisinde değil, endoskopik cerrahisinde de kullanılabilen çok faydalı bir yöntemdir.

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