Uzmanı uyardı: Safra kesesi hastalıkları sinsice ilerler! Erken teşhis önemli

Sağlıklı vücut için sindirim sistemi büyük önem taşıyor. Safra kesesi de bu sistem içinde önemli bir görev alıyor. Bu nedenle safra kesesi hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor.
AĞRIYI BOŞ VERME
Doç. Dr. Mahir Kırnap, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu bilgileri veriyor: Ani ve hızlı ağırlaşan karnın sağ üst bölgesinde ağrı hissi, sırt ağrısı, sağ omuzda ağrı, bulantı, kusma, idrar renginde koyulaşma, açık renkli dışkı, aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri ve ishal en önemli belirtiler arasındadır.
Safra kesesinde ortaya çıkan pek çok hastalık, karaciğerin çalışmasını etkiler. Dolayısıyla tanı için ilk olarak karaciğer fonksiyon testleri uygulanır. Kanda, karaciğer fonksiyonlarını gösteren ALT, AST, GGT ve ALP enzimlerinin yüksek olması, karın ağrısı, ateş, sarılık gibi diğer bulgularla birlikte değerlendirilir.
Çoğunlukla bu bulgular tanı için yeterlidir. Bazı durumlarda direkt karın grafisi, batın ultrasonografi ve ileri görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Tedavi konusunda en çok tercih edilen yöntem, hastalıklı kesenin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. İltihaplı safra kesesi hastalıklarında ameliyat öncesinde belirli bir süre antibiyotik tedavisi gerekir.
RİSK GRUBU
40 yaş ve üzerinde olmak, aşırı kilo ya da obezite, sedanter (hareketsiz) yaşam, gebelik, yağ içeriği zengin ürünler ile beslenme, yüksek kolesterollü gıdaları tüketme, liften fakir diyet, safra kesesi taşına dair aile öyküsünün bulunması, şeker hastalığı, orak hücreli anemi ve lösemi gibi kan hastalıkları, hızlı kilo verme...
HAYAT BURNUNUZDAN GELMESİN
Burun tıkanıklığının genelde üst solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı ortaya çıktığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Erdal Uzuner, uyardı: "Sürekli veya şiddetli tıkanıklık halinde, altta yatan neden daha ciddi olabilir."