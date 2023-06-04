Uzmanı uyardı: Safra kesesi hastalıkları sinsice ilerler! Erken teşhis önemli

Sağlıklı vücut için sindirim sistemi büyük önem taşıyor. Safra kesesi de bu sistem içinde önemli bir görev alıyor. Bu nedenle safra kesesi hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor.





AĞRIYI BOŞ VERME

Doç. Dr. Mahir Kırnap, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra dikkat edilmesi gerekenler konusunda şu bilgileri veriyor: Ani ve hızlı ağırlaşan karnın sağ üst bölgesinde ağrı hissi, sırt ağrısı, sağ omuzda ağrı, bulantı, kusma, idrar renginde koyulaşma, açık renkli dışkı, aşırı gaz ve diğer sindirim problemleri ve ishal en önemli belirtiler arasındadır.