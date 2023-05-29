Uzmanı uyardı: Saç dökülmesinin yüzde 95'inde genetik faktörler etkili!

Saç dökülmesi, günümüzde kadın erkek pek çok kişinin yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Dr. Mesut Tomo, dökülmenin yüzde 95'inin genetik kaynaklı olduğunu belirtiyor. Dökülme genellikle erkeklerde 20'li- 30'lu yaşlarda, kadınlarda ise menopozdan sonra başlıyor. Genetiğin yanı sıra hormonlardaki değişiklik, yaşlanma ve stres de dökülmede etkili oluyor.





TEDAVİSİ VAR...

Yastıktaki, küvetteki, fırçadaki yahut yerdeki tüyler, saç dökülmesinin belirtileri arasında yer alıyor. Bir kişinin ortalama günde 100 tel saç kaybettiği söylenir, ancak ciddi bir hastalıklar ve tedavilerinde, doğum sonrası gibi belirli koşullarda saç dökülmelerinde artış görülebiliyor. Dr. Mesut Tomo, dökülmenin önlenmesiyle ilgili şunları söylüyor: