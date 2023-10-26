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Uzmanı uyardı: Plastikteki gıdalar tehlike saçıyor

Gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman önemlidir. Uygun önlemler alınmadığında yiyecekler virüsler, bakteriler ve daha fazlasıyla kontamine olabilir. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
Uzmanı uyardı: Plastikteki gıdalar tehlike saçıyor

Yavaş yavaş kış aylarına girerken yazdan kurulan konserveler, gün yüzüne çıkıyor. Ancak doğru şekilde saklanmayan konserveler tehlike saçıyor. Dr. Mustafa Ülker, plastik gereçlerde üreyen mikroorganizmaların gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini söylüyor.

Ülker, "Plastik mutfak gereçlerinde dikkat etmeliyiz. Daha çok cam kaplarda ürünlerimizi saklamalıyız. Kaplarda saklarken de kapağının dikkatli kapatılmasını, içerisine hava almamasını ve camda muhafaza etmeden önce muhakkak uygun sıcaklıkta bir ısıl işlemden geçirilmesi gerektiğini unutmamalıyız" diyor.



'AŞI'RI İYİ HABER
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de yürütülen aşılama programları sonuç verdi. 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi. Türkiye bu hastalıkla mücadelede dünya genelinde ilk sıralarda yer aldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Dursun, özellikle 5 yaş altında olmak üzere her yaş grubunu etkileyebilen, bulaşıcı bir RNA virüsünün neden olduğunu söylüyor. Dünyada da çocuk felci vakaları, etkin aşılama sayesinde bitme noktasına geldi. Afganistan ve Pakistan, çocuk felci vakalarının halen görüldüğü 2 ülke olarak biliniyor.

BAĞIŞIKLIK İÇİN KEFİR İÇİN
Kalsiyum deposu kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir. Kilo kaybına destek olur. Sinirleri yatıştırır.

ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
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