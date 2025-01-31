Uzmanı uyardı: Pedikür ve manikür Hepatit C’ye davetiye çıkarıyor!

Karaciğer, kanser hastalıklarının en çok metastaz yaptığı organ olarak biliniyor. Prof. Dr. Koray Acarlı, karaciğer hastalıklarına karşı devetabanı dikeni, kahve ve enginar tüketimine dikkat çekiyor.

Kadınların yoğun olarak yaptırdığı pedikür ve maniküre değinen Acarlı, "Hepatit C kan yoluyla geçtiği için dikkatli olmak gerekiyor. Başkasının kanıyla kirlenmiş manikür pedikür malzemesi gibi ürünleri kullanmamak gerekiyor. Kanama temizlenmezse başka bir hastadan size hastalık bulaştırabilir" diyor.