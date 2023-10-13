Uzmanı uyardı: Obezite eklem kireçlenmesi için büyük bir tehdit oluşturuyor

Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartroz, eklem kıkırdağının bütünlüğünün bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Eklem kireçlenmesi erkeklerden ziyade kadınlarda daha çok görülüyor.

En çok kalça, el parmakları, ayak başparmağı, bel ve boyun omurlarında oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, obezitenin osteoartroz için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bağçacı, "Hastalardan günde en az bir yumurta, bir kase yoğurt ve haftada 2-3 gün çok geniş olmamak kaydıyla et porsiyonları tüketmeleri istenmektedir. Ancak eklemleri sadece sağlıklı beslenerek korumak yeterli değildir. Düzenli egzersiz yapmak da eklem kireçlenmesinin önüne geçebilir" diyor.

BİR İÇİM SU

Birçok kişi, sağlıklı bir cilde sahip olmayı hedefliyor. Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmanın yolu, cilt tipine uygun bakım ve doğru beslenmeden geçiyor. Cildi içeriden beslemek, nemli, parlak ve genç bir görünüm elde etmek için doğru besinleri tüketmek önem taşıyor. Dr. Mert Gençoğlu, cildinizin sağlığını desteklemek için tercih edebileceğiniz bazı cilt dostu gıdaları sıralıyor: SU: Vücutta nem dengesini korumak için yeterli miktarda su içmek çok önemli. Günlük olarak en az 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterin.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Ispanak, pazı, brokoli, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bu besinler cildinizi besler ve sağlıklı tutar.

BROKOLİ: Cilt sağlığına katkıda bulunabilecek A vitamini, C vitamini, E vitamini ve beta-karoten gibi bileşikler içerir. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

RENKLİ MEYVELER: Portakal, çilek, böğürtlen, üzüm gibi renkli meyveler, cildinizi canlandırır. Genç görünmesini sağlar.



YULAFLA FORMDA KAL

Yulaf ezmesi, tam tahıllı bir besin olan yulafın su ya da sütle kaynatılması ile elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Kolesterolü düşürüyor. Kabızlığı gideriyor. Kan şekerinin kontrol altına alınmasını sağlıyor. Cilt sağlığını destekliyor. Kas kütlesini artırıyor. Çocukluk çağında tüketilirse astım riskini azaltıyor.



GRİBİN İLACI PAPATYA ÇAYI

Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kas gevşetici etkisiyle ağrıları keser. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir. Migren ağrısını dindirir.



YÜKSEK TANSİYONA ÇARE HAVUÇ

A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.



ÇÜRÜKLERE KARABİBER

Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur. Romatizma ağrısını hafifletir.