Uzmanı uyardı: Miyomlar anne olmaya engel!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fuat Demirci, her miyomun ameliyatla alınmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ancak adet kanamasında artış, cinsel ilişkide ağrı ve gebe kalamama gibi sorunlara neden olursa bu ameliyatın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...





NEDENİ BİLİNMİYOR

Adet kanamalarında artış, sık idrara çıkma ya da idrar yapmada zorluk, karında büyüme veya şişlik, adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı, kansızlık ve kabızlık, adet arası dönemde ara kanama ve cinsel ilişki sonrasında kanama miyoma işaret ediyor. Miyomların oluşum nedenleri hala bilinmiyor. Araştırmalar, hareketsizlik ve fazla kilo gibi faktörlerin miyom riskini artırdığını gösteriyor.

MENOPOZDA AZALIR

Prof. Dr. Demirci miyomların büyüklük ve büyüme hızları olarak her kadında farklılık gösterdiğini belirtiyor. "Miyomların yılda 1-2 cm büyümeleri normal kabul edilir, ancak yılda 1.5-2 kat büyürlerse, bu durum kanser gibi önemli bir sorunun habercisi olabilir" uyarısında bulunuyor. İyi huylu tümörler olan miyomların kansere dönüşmesi, yüzde 1 oranında seyrediyor. Ayrıca miyomların menopoza kadar tekrar gelişme riski bulunuyor. Bu sebeple miyomlar herhangi bir rahatsızlık vermiyorsa ameliyat önerilmiyor. Bunun yerine miyomun düzenli takip edilmesi, kanama ve adet düzensizliğine neden oluyorsa ilaç ya da diğer yöntemlerle tedavi edilmesi öneriliyor.



DOMATES ÇOK ÖNEMLİ

DOMATES YİYİN: Fazla kilonun miyoma neden olduğunu belirten uzmanlar, hastalara şu besinleri tüketmesini öneriyor...

TURPGİLLER: Brokoli, Brüksel lahanası, domates ve elma miyom riskini azaltır.

BAKLA: Demir içeriği miyomun neden olduğu kansızlığı engeller.

KETEN TOHUMU: Miyom oluşumunu engeller.

BİTKİ ÇAYLARI: Hayıt otu, deve dikeni, karahindiba kökü miyom oluşumunu engeller.