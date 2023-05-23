Uzmanı uyardı: Miyom her 10 kadından 8'inde görülüyor! Muayene şart

Kadın hastalıkları sağlığı tehdit ediyor. En sık rastlanan miyom ise kadınların yaklaşık yüzde 80'inde ortaya çıkıyor. Rahim duvarındaki kas yapısından köken alan ve iyi huylu tümör olarak bilinen miyomların oluşma nedeni tam olarak bilinmiyor. Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Öz, şu bilgileru veriyor.





SEBEBİ HORMONLAR

Neden oluştuğu tam olarak bilinmeyen miyomlarda östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonlarının etkili olduğu düşünülüyor. Erken yaşta adet görmek, yağlı-karbonhidrat ağırlıklı diyetler ve gebelik sayısı risk faktörleri arasında yer alıyor.