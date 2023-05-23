Uzmanı uyardı: Miyom her 10 kadından 8'inde görülüyor! Muayene şart

Kadın hastalıkları sağlığı tehdit ediyor. En sık rastlanan miyom ise kadınların yaklaşık yüzde 80'inde ortaya çıkıyor. Rahim duvarındaki kas yapısından köken alan ve iyi huylu tümör olarak bilinen miyomların oluşma nedeni tam olarak bilinmiyor. Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Murat Öz, şu bilgileru veriyor.
SEBEBİ HORMONLAR
Neden oluştuğu tam olarak bilinmeyen miyomlarda östrojen ve progesteron gibi kadınlık hormonlarının etkili olduğu düşünülüyor. Erken yaşta adet görmek, yağlı-karbonhidrat ağırlıklı diyetler ve gebelik sayısı risk faktörleri arasında yer alıyor.
DOĞURGANLIĞI ETKİLER
Miyomların boyutları farklı olabiliyor. Bazı miyomlar portakal- greyfurt boyutunda hatta daha büyük olurken, bazıları da milimetrik boyutlarda ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla küçük olan miyomlar genellikle ciddi sıkıntılara sebep olmayabiliyor. Ancak sayı, boyut ve yerleşim yerine göre miyomlar, bir takım sorunlara da yol açabiliyor. Bu problemler arasında adet kanamasında artış, pelvik ağrı ve gebelikle ilgili sorunlar bulunuyor.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tıbbi tedaviler arasında yer alan demir desteği, miyomlara bağlı kanama miktarının fazla olması ve kansızlık gelişmesine karşı kullanılıyor. Ağrı kesici etkisi olan Non steroid anti inflamatuar ilaçlar ise miyomlara bağlı adet kanamalarını ve kramplarını azaltıyor. Doğum kontrol ilaç ve araçları da adet kanamalarını azaltmak için kullanılıyor. Anti –fibrinolitik tedavi de pıhtı oluşumu ile kanama miktarını azaltmayı hedefliyor. Bu yöntem hem kanama miktarının hem de krampların azalmasını sağlıyor.
HANGİ YÖNTEMLER VAR?
Uygulanabilecek cerrahi tedaviler şu şekilde sıralanıyor:
MİYOMEKTOMİ: Rahim korunarak, şikayetlere neden olan miyomların çıkarılma işlemidir. İleride çocuk sahibi olmayı planlayan hastalara uygulanır.
UTERİN ARTER EMBOLİZASYONU: Rahim damarına tıkayıcı madde verilerek miyom boyutunun küçültülmesi hedeflenir.
ENDOMETRİYAL ABLASYON: Çocuk doğurmayı düşünen bireylere uygulanır.
HİSTEREKTOMİ: Rahmin alınması şikayetlerin kesin çözümüdür.
MUAYENE ŞART
Hastalığın tanısı, muayene, ultrason ve gerektiğinde MR ile bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından tanısı rahatlıklar konuluyor.