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Uzmanı uyardı: Kasık ağrınız varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin!

Jinekolojik rahatsızlıklar, kadınları tehdit ediyor. 40’lı yaşlardan sonra sık görülüyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: Kasık ağrınız varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Uzmanı uyardı: Kasık ağrınız varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin!

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Menopoz, adıyla bile kadınları korkutmaya yetiyor. Genellikle 45-55 yaş arasında ortaya çıkan bu dönem ülkemizdeki kadınlarda 46-48'li yaşlarda görülebiliyor. Menopoz döneminde, kadınlarda östrojen oranı değişiyor. Bu durum, birçok fizyolojik değişime neden oluyor. Çeşitli kistler oluşabilir, polip ve miyomlar artabiliyor. Aynı şekilde rahim ağzı kanserine yol açan Human Papiloma Virüse (HPV) bağlı kanser öncüsü belirtiler de bu dönemde daha sık ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. N. Melih Gündüz özellikle 40'lı yaşlardan sonra kadınların dikkat etmesi gereken jinekolojik belirtileri açıklıyor.

TEST YAPTIRILMALI
Jinekolojik hastalıklarda, erken tanı büyük önem taşıyor. Tanı yöntemlerinin başında ise smear testi geliyor. Rahim ağzından akıntı örneği alınarak hücrelerin incelendiği smear testinde ASCUS, LGSIL, HGSIL adı verilen hücresel anormallikler belirlenebiliyor. Ultrasonografi yöntemiyle ise polip ve miyomlar ile yumurtalık kistleri varlığı araştırılıyor.

KİST OLABİLİR
Kist ve adet dönemi düzensizlikleri 40'li yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Ancak tiroit beziyle ilgili hastalıklar, karbonhidrat metabolizma bozukluğuna bağlı insülin direnci, kilo probleminin de adetlerde düzensizliğe yol açtığını unutmamak gerekiyor. Yumurtalık kanserleri genelde değişik adet şekilleriyle karşımıza çıkabiliyor. Ya gecikerek, ya aşırı adet görerek ya da parçalı kanamalar şeklinde ki buna beraberinde kasık ağrısı da eşlik edebiliyor. Kitlenin büyüklüğüne bağlı olarak hastalarda kabızlık ve sık idrar problemi de ortaya çıkabiliyor.

BU ÖNERİLERE DİKKAT
Karbonhidrat ve rafine şekerden uzak durun. Doğal beslenin.
- Egzersiz yapın. Günde 30 dakika kadar yürüyün.
- Obezite, kansere zemin hazırlar. Bu nedenle kilo kontrolünü sağlayın. Fazla kilodan kurtulun.
- Günde en az 2 litre su tüketin.
- Ailenizde kanser öyküsü varsa muayeneleri aksatmayın.
- Rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı yaptırın.

AĞRI İHMAL EDİLMEMELİ
- Adet kanaması miktarındaki artış veya azalma
- Adet dışı ara kanamalar
- Kasık ağrıları
- İlişki sonrası kanamalar
- Geçmeyen kötü kokulu akıntı
- Vajinal bölgede siğil

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