Uzmanı uyardı: İşte antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler...

Havalar soğuyunca hastalıklarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar da hastalıklardan korunmak amacıyla sık sık antibiyotik kullanıyor. Antibiyotikler, bazen faydanın yanı sıra bağışıklık sistemine zarar da verebiliyor.
Havalar soğuyunca hastalıklarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar da hastalıklardan korunmak amacıyla sık sık antibiyotik kullanıyor. Antibiyotikler, bazen faydanın yanı sıra bağışıklık sistemine zarar da verebiliyor.
Bu sebeple antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kale, "Antibiyotiklerin alınma saati her gün aynı olmalıdır. Her antibiyotiğin optimum etki gösterdiği bir etki süresi vardır" diyor.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oya Duran, gereksiz antibiyotik kullanmanın zararlarını anlatıyor: Yararlı bakterileri öldürüyor. Obeziteye yol açabiliyor. Karaciğer ve böbreklerde hasara neden oluyor. Antibiyotik direnci hızla artıyor. Ciddi alerjik reaksiyonlara yol açıyor.
PREMATÜRE BEBEKLERDE 5 ALTIN KURAL
Prematüre bebekler, anne karnında gelişimlerini tamamlamamış olup, doğduktan sonra tamamlamaya çalıştıklarından dolayı ciddi risk altında oluyor. Bu nedenle ciddi bakım tedbirleri gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Malçok, 37 haftadan önce doğan prematüre bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlatıyor: Bol bol emzirin veya anne sütü verin. Ev ziyaretlerinden kaçının. Odalarını havalandırın. Hijyen kurallarına dikkat edin. Bebeklerinizin takiplerini aksatmayın.
DEPRESYONUN İLACI KESTANE
Soğuk geçen ayların vazgeçilmez besini kestane, depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kan basıncını düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. 3 adeti bir ekmeğe eşit olduğundan dikkat edilmesi gerekiyor.
KABIZLIĞA BAL
Bal, kuvvet ve canlılık verir. Nekahat döneminde hastanın ayağa kalkmasına yardım eder. Kansızlığa, zayıflığa iyi gelir. Çocuklarda bağırsakları yumuşatır. Kabızlığı bitirir. Vücudu iltihaptan korur.
UYKUSUZLUĞA IHLAMUR
Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler.