Uzmanı uyardı: İşte antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gerekenler...

Havalar soğuyunca hastalıklarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar da hastalıklardan korunmak amacıyla sık sık antibiyotik kullanıyor. Antibiyotikler, bazen faydanın yanı sıra bağışıklık sistemine zarar da verebiliyor.

Bu sebeple antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kale, "Antibiyotiklerin alınma saati her gün aynı olmalıdır. Her antibiyotiğin optimum etki gösterdiği bir etki süresi vardır" diyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Oya Duran, gereksiz antibiyotik kullanmanın zararlarını anlatıyor: Yararlı bakterileri öldürüyor. Obeziteye yol açabiliyor. Karaciğer ve böbreklerde hasara neden oluyor. Antibiyotik direnci hızla artıyor. Ciddi alerjik reaksiyonlara yol açıyor.