Uzmanı uyardı! HPV virüsünde erken teşhis son derece önemli







TEDAVİ YÖNTEMİ

HPV enfeksiyonunun kendisine uygulanan bir tedavi bulunmuyor. Tedavi daha çok HPV enfeksiyonunun neden olduğu lezyonlara yönelik uygulanıyor. Bu kapsamda genital siğillerde kimyasal koterizasyon ya da elektrokoterizasyon tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. CIN lezyonlarının tedavisi ise cerrahi yöntemler gerekiyor. Lezyonun yerleşimine ve ciddiyetine göre LEEP ya da soğuk konizasyon yöntemlerinden birisi ile rahim ağzının etkilenen bölgesi çıkarılıyor.

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