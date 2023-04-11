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    Uzmanı uyardı! HPV virüsünde erken teşhis son derece önemli

    HPV virüsü, kadınları tehdit ediyor. Rahim ağzı kanserine zemin hazırlıyor. Özellikle 30 yaşından sonra her yıl Smear testi yaptırmak, hastalığın erken tespitini kolaylaştırıyor.

    HPV virüsüne savaş açın

    Virüsler hastalıklara zemin hazırlıyor. Özellikle 200'den fazla tipi saptanan ve sadece insanları enfekte eden HPV'nin (Human Papilloma Virus) düşük riskli tipleri el, ayak ve genital bölgede siğillere neden olurken, yüksek riskli tipleri ise rahim ağzında lezyonlara ve rahim ağzı kanserine yol açıyor. Doç. Dr. Murat Öz, bu hastalığın yüzde 70'inin kadınları etkilediğini söylüyor. HPV'e karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgiler veriyor.

    TEMASLA BULAŞIR
    HPV'nin en sık cilt temasıyla bulaşıyor. Dezenfektanlara karşı da canlı kalmayı başarabilen HPV, genital organlara temas eden eşyaların ve giysilerin ortak kullanımı sonucunda da başkasına geçebiliyor. Çoğunlukla belirti vermeyen HPV enfeksiyonu, sinsi ilerliyor. Görülen en sık bulgusunu ise genital siğiller oluşturuyor. Bununla birlikte rahim ağzını örten epitel içerisinde gelişen hücresel değişiklik ve lezyonlar da belirti vermeyen durumları oluşturuyor.

    5 YILDA BİR
    Taramada ya da biyopsi sonucunda patolojik inceleme sayesinde tanı alıyor. Düzenli jinekolojik kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. 30 yaşından itibaren her kadına 5 yıl aralıklarla HPV DNA ve her yıl Smear testi öneriliyor.




        TEDAVİ YÖNTEMİ
        HPV enfeksiyonunun kendisine uygulanan bir tedavi bulunmuyor. Tedavi daha çok HPV enfeksiyonunun neden olduğu lezyonlara yönelik uygulanıyor. Bu kapsamda genital siğillerde kimyasal koterizasyon ya da elektrokoterizasyon tedavi yöntemleri kullanılabiliyor. CIN lezyonlarının tedavisi ise cerrahi yöntemler gerekiyor. Lezyonun yerleşimine ve ciddiyetine göre LEEP ya da soğuk konizasyon yöntemlerinden birisi ile rahim ağzının etkilenen bölgesi çıkarılıyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı! HPV virüsünde erken teşhis son derece önemli
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