Uzmanı uyardı! HPV virüsünde erken teşhis son derece önemli

Virüsler hastalıklara zemin hazırlıyor. Özellikle 200'den fazla tipi saptanan ve sadece insanları enfekte eden HPV'nin (Human Papilloma Virus) düşük riskli tipleri el, ayak ve genital bölgede siğillere neden olurken, yüksek riskli tipleri ise rahim ağzında lezyonlara ve rahim ağzı kanserine yol açıyor. Doç. Dr. Murat Öz, bu hastalığın yüzde 70'inin kadınları etkilediğini söylüyor. HPV'e karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgiler veriyor.
TEMASLA BULAŞIR
HPV'nin en sık cilt temasıyla bulaşıyor. Dezenfektanlara karşı da canlı kalmayı başarabilen HPV, genital organlara temas eden eşyaların ve giysilerin ortak kullanımı sonucunda da başkasına geçebiliyor. Çoğunlukla belirti vermeyen HPV enfeksiyonu, sinsi ilerliyor. Görülen en sık bulgusunu ise genital siğiller oluşturuyor. Bununla birlikte rahim ağzını örten epitel içerisinde gelişen hücresel değişiklik ve lezyonlar da belirti vermeyen durumları oluşturuyor.
5 YILDA BİR
Taramada ya da biyopsi sonucunda patolojik inceleme sayesinde tanı alıyor. Düzenli jinekolojik kontrollerin aksatılmaması gerekiyor. 30 yaşından itibaren her kadına 5 yıl aralıklarla HPV DNA ve her yıl Smear testi öneriliyor.