Gizli kalp hastalığının her yaş grubu ve iki cinsiyette de görülebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hale Ünal Aksu, "Sessiz iskemi yani gizli kalp, yaşlı hastalar ve sanılanın aksine erkeklerde daha sık görülür. Bununla beraber sessiz iskemi görülen kadın hastalarda kardiyovasküler ölüm oranı erkeklere göre daha fazladır. Sessiz iskemi, sağlıklı bireylerde de görülebilmekle beraber; diyabetik hastalarda, yaşlılarda, eski kalp krizi veya bypass hikâyesi olanlarda, cerrahi yapılan yaşlı hastalarda, yoğun bakımda kalp hastalığı dışında takip edilen kritik hastalarda daha fazla görülür" diyor.

40 YAŞ ÜSTÜ RİSKLİ

Ağrının aslında mükemmel işleyen vücudumuz için önemli bir uyarıcı mekanizma olduğunu vurgulayan Aksu, "Ancak ağrı olmasa dahi; kişide özellikle kalp damar hastalığı hikâyesi varsa doktorunun önerilerine uymalı ve şikâyeti olmasa dahi düzenli kontrollerini yaptırmalıdır. 40 yaş üstü erkekler, menopoza giren kadınlar bir kardiyoloğa görünmelidir" diye konuşuyor.