Gizli kalp hastalığının her yaş grubu ve iki cinsiyette de görülebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hale Ünal Aksu, "Sessiz iskemi yani gizli kalp, yaşlı hastalar ve sanılanın aksine erkeklerde daha sık görülür. Bununla beraber sessiz iskemi görülen kadın hastalarda kardiyovasküler ölüm oranı erkeklere göre daha fazladır. Sessiz iskemi, sağlıklı bireylerde de görülebilmekle beraber; diyabetik hastalarda, yaşlılarda, eski kalp krizi veya bypass hikâyesi olanlarda, cerrahi yapılan yaşlı hastalarda, yoğun bakımda kalp hastalığı dışında takip edilen kritik hastalarda daha fazla görülür" diyor.
40 YAŞ ÜSTÜ RİSKLİ
Ağrının aslında mükemmel işleyen vücudumuz için önemli bir uyarıcı mekanizma olduğunu vurgulayan Aksu, "Ancak ağrı olmasa dahi; kişide özellikle kalp damar hastalığı hikâyesi varsa doktorunun önerilerine uymalı ve şikâyeti olmasa dahi düzenli kontrollerini yaptırmalıdır. 40 yaş üstü erkekler, menopoza giren kadınlar bir kardiyoloğa görünmelidir" diye konuşuyor.
BU SESE KULAK VERİN
Kulak iltihabı, genellikle titreşen ufak kemiklerin bulunduğu kulak zarının arkasındaki hava dolu orta kulağı etkiliyor. Çocuklarda, yetişkinlere oranla daha sık görülüyor. Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçiyor. Ancak orta kulak iltihabının bir diğer önemli sağlık riski ise sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olma tehlikesi oluşturuyor. Op. Dr. Gazi Abuzaid, "Özellikle çocuklarda işitme kayıplarına neden oluyor. Ameliyat ile işitmeyi onarabiliyoruz" diyor.
UZUN BOYLULAR DİKKAT
Bağırsak kanseri, 50 yaş üzeri insanlarda daha çok görülüyor. Prof. Dr. Uğur Coşkun, uzun boylularda bağırsak kanseri riskinin daha fazla olduğunu söylüyor. "Her 10 santimlik boy uzunluğu, kolorektal kanser gelişme riskinde yüzde 14'lük ve yine bağırsak adenom gelişmesinde yüzde 6'lık bir artışa yol açıyor. En yüksek persentilde en uzun olan kişilerde, en düşük persentildeki en kısa olan bireylere göre bağırsak kanseri riskinin yüzde 24 daha fazla. 50 yaşından sonra kolonoskopi, rektosigmoidoskopi tetkikleri ile taramalar öneriliyor. Kırmızı et tüketimini sınırlayın. Akdeniz tarzı beslenmeyi tercih edin. Düzenli egzersiz yapın" diyor.