Uzmanı uyardı: Gereksiz antibiyotik kullanmayın

Son günlerde ani değişen hava sıcaklıkları, nezle, soğuk algınlığı, baş ağrısı, gribal enfeksiyon gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, mevsimsel hastalıklara karşı vatandaşları uyarıyor.

"Bu hastalıklar ciddi ve önemsenmesi gereken hastalıklardır. Kişi kendi kendine hastalığın tedavisine karar vermemeli, doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmamalıdır. Yanlış antibiyotik kullanımı da süper enfeksiyona yol açabilir. Anemi ve astım hastalığını tetikleyebilir. Mutlaka doktorunuzun verdiği tedaviyi uygulayın" diyor.