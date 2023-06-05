Uzmanı uyardı: Gebelikte doğru beslenme son derece önemli!

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, gebelikte beslenmenin önemine dikkat çekti. Hem anne hem de bebek sağlığı için vitaminlerin önemli olduğunu söyledi.

Şu bilgileri verdi: Bazı vitaminler, folik asit ve kalsiyum gibi takviyeler alınmalı. Bugün ortaya çıkan sonuçlardan biri de omega 3 ve omega 9 takviyelerinin çok yararlı olduğudur. Gazlı içeceklerin terk edilmesi, şeker alımının kısıtlanması çok önemli. Tabii ki egzersiz ve yürüyüşle ter atmak da... Terlemeyle çok iyi toksin atıyoruz.