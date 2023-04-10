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    Uzmanı uyardı: Bu belirtiler Parkinson'a işaret

    Ellerde titreme ve denge kaybı, Parkinson’u işaret ediyor. Bu belirtiler varsa dikkat edin. Erken tedavi, şikayetleri azaltıyor. Doğru beslenmek de korunmaya yardımcı oluyor.

    Parkinson dengeyi bozar

    Beyindeki hücrelere dopamin adı veriliyor. İşte bu hücrelerin haberleşmesini sağlayan maddelerin bozulmasıyla da Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Genellikle yaşlılık döneminde görülen bu hastalık en çok el titremesiyle belirti veriyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, genellikle tanısı geç konulan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    İLERLEYEN YAŞ EN BÜYÜK RİSK
    İlerleyen yaş, Parkinson'un en önemli nedenleri arasında sayılıyor. Hastalık genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkıyor. Hareketlerde yavaşlama, el titremesi, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu ile kendini gösteren bu hastalık oldukça sinsi başlıyor ve belirtileri yıllar içinde ilerliyor. Hasta öyküsü ve nörolojik muayene ile birlikte görüntüleme ve kan testleri yapılıyor. Tedavide ise bütüncül yaklaşımlar tercih ediliyor. İlaç tedavileri ile birlikte çevresel yaşam desteklerinden de faydalanılması, hastalığın yol açtığı şikayetlerin azalmasını sağlıyor.

    BU BELİRTİLER VARSA
    Parkinson hastalığının tanısı geç konulabiliyor. Çünkü hareketlerde yavaşlama çoğu zaman yaşlılık normali olarak düşünülebiliyor ve bu durumda Parkinson tanısı geç konuluyor. Hareketlerde yavaşlama, sık düşme atakları, ellerde özelikle istirahat halinde titreme, yürüyüşte öne eğilmiş bir postür oluşumu, yürürken aniden hızlanma hissi Parkinson göstergesi oluyor.

    DÜZENLİ UYKU ŞART
    Hastalıktan korunmak için uyku düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Günde 7-9 saat arasında uyumak öneriliyor.

    TEDAVİ YÖNTEMLERİ
    Doç. Dr. Güngen, Parkinson hastalığında uygulanacak tedavi yöntemlerini sıralıyor:

    Medikal tedavi: Dopamini artıran ilaçlar Beyin pili ameliyatı: Gereklilik halinde beyin pili uygulanmaktadır.

    Fiziksel egzersiz: Parkinson'da tedavide mutlaka olması gerekmektedir.



        KAHVE İÇİN SARIMSAK YİYİN
        Parkinson'la mücadelede doğru beslenme önem taşıyor. Koyu renkli olan sebze ve meyveler, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, yeşil çay, karnabahar, lahana gibi tüketilmesi öneriliyor. Yine kafeini günde 1 fincan ile sınırlandırmak, tarçın ve bitter çikolata beyin hücrelerini destekliyor. Bunların dışında sarımsak tüketmek Parkinson'la mücadelede etkili oluyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Bu belirtiler Parkinson'a işaret
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