Uzmanı uyardı: Bu belirtiler Parkinson'a işaret

İLERLEYEN YAŞ EN BÜYÜK RİSK

İlerleyen yaş, Parkinson'un en önemli nedenleri arasında sayılıyor. Hastalık genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkıyor. Hareketlerde yavaşlama, el titremesi, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu ile kendini gösteren bu hastalık oldukça sinsi başlıyor ve belirtileri yıllar içinde ilerliyor. Hasta öyküsü ve nörolojik muayene ile birlikte görüntüleme ve kan testleri yapılıyor. Tedavide ise bütüncül yaklaşımlar tercih ediliyor. İlaç tedavileri ile birlikte çevresel yaşam desteklerinden de faydalanılması, hastalığın yol açtığı şikayetlerin azalmasını sağlıyor.