Uzmanı uyardı: Bu belirtiler Parkinson'a işaret

Beyindeki hücrelere dopamin adı veriliyor. İşte bu hücrelerin haberleşmesini sağlayan maddelerin bozulmasıyla da Parkinson hastalığı ortaya çıkıyor. Genellikle yaşlılık döneminde görülen bu hastalık en çok el titremesiyle belirti veriyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Belma Doğan Güngen, genellikle tanısı geç konulan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.
İLERLEYEN YAŞ EN BÜYÜK RİSK
İlerleyen yaş, Parkinson'un en önemli nedenleri arasında sayılıyor. Hastalık genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkıyor. Hareketlerde yavaşlama, el titremesi, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu ile kendini gösteren bu hastalık oldukça sinsi başlıyor ve belirtileri yıllar içinde ilerliyor. Hasta öyküsü ve nörolojik muayene ile birlikte görüntüleme ve kan testleri yapılıyor. Tedavide ise bütüncül yaklaşımlar tercih ediliyor. İlaç tedavileri ile birlikte çevresel yaşam desteklerinden de faydalanılması, hastalığın yol açtığı şikayetlerin azalmasını sağlıyor.
BU BELİRTİLER VARSA
Parkinson hastalığının tanısı geç konulabiliyor. Çünkü hareketlerde yavaşlama çoğu zaman yaşlılık normali olarak düşünülebiliyor ve bu durumda Parkinson tanısı geç konuluyor. Hareketlerde yavaşlama, sık düşme atakları, ellerde özelikle istirahat halinde titreme, yürüyüşte öne eğilmiş bir postür oluşumu, yürürken aniden hızlanma hissi Parkinson göstergesi oluyor.
DÜZENLİ UYKU ŞART
Hastalıktan korunmak için uyku düzenine de dikkat etmek gerekiyor. Günde 7-9 saat arasında uyumak öneriliyor.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Güngen, Parkinson hastalığında uygulanacak tedavi yöntemlerini sıralıyor:
Medikal tedavi: Dopamini artıran ilaçlar Beyin pili ameliyatı: Gereklilik halinde beyin pili uygulanmaktadır.
Fiziksel egzersiz: Parkinson'da tedavide mutlaka olması gerekmektedir.