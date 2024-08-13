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Uzmanı uyardı: Az sıvı tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor!

Az sıvı tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor. Özellikle böbrekleri vuruyor. Dr. Münir Ali Bilgehan “Vücudun susuz kalması böbrek nakline kadar giden sağlık sorunlarına yol açıyor. Günde 2-3 litre su için” diyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Uzmanı uyardı: Az sıvı tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor!

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Su, şifa saçıyor. Yeterli oranda tüketilmediğinde ise vücut sağlığını yerle bir ediyor. En çok da böbrekleri vuruyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Münir Ali Bilgehan, özellikle yazın sıcak havalarda vücudun su dengesini korumanın, tüm metabolizmanın yanı sıra böbreklerin düzgün çalışması için de kritik bir rol oynadığını dile getiriyor.

Şu bilgileri paylaşıyor: Böbrekler, kanı süzerek atık ürünleri ve fazla sıvıyı idrar yoluyla dışarı atar. Aynı zamanda, kan basıncının düzenlenmesi, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve kemik sağlığının korunması gibi hayati işlevleri vardır. Ayrıca, elektrolit dengesini sağlar; sodyum, potasyum, kalsiyum gibi minerallerin seviyesini ayarlar. Bu minerallerin dengesi, sinir iletimi, kas fonksiyonları ve kalp ritmi gibi pek çok hayati süreç için kritiktir. Böbrekler işlevini düzgün bir şekilde yerine getirememesi böbrek yetmezliğine uzanan, sonrasında da diyaliz veya böbrek nakli gibi ciddi sonuçları olan sorunlara yol açabilir.

KAS KRAMPLARI
Sıcaklık artışı ve terleme yoluyla yazın daha fazla su kaybedildiğini ve bunun da böbrek taşı oluşumu riskini artıran önemli bir faktör olduğunu belirten Dr. Bilgehan şöyle devam ediyor: Yetersiz su tüketimi, idrarın yoğunlaşmasına ve minerallerin kristalleşerek böbrek taşlarına dönüşmesine neden olabilir. Yetersiz sıvı alımı 'hiponatremi' yani düşük sodyum seviyesi gibi elektrolit dengesizliklerine, bu da bulantı, baş ağrısı ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterip ciddi vakalara yol açabilir.

ALKOL VE KAFEİNDEN UZAK DURUN
Böbrek sağlığı için yaz aylarında alkol ve kafein tüketimini azaltmanın önemine işaret eden Dr. Bilgehan, şu uyarıları yapıyor: Bu maddeler, idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücudun su kaybını artırır. Bu nedenle, alkol ve kafein yerine bol su içmek gerekir. Bir birey günde en az 2-3 litre su içmelidir. Su, aynı zamanda idrar yollarının temizlenmesini de sağlar.

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