Uzmanı uyardı: Ailesinde kemik erimesi hastalığı olanlar dikkat!

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi daha çok kadınları tehdit ediyor. Omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrıyla belirti veriyor. Kemik kaybı genellikle menopoz döneminden sonra hızlanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nilay Kılıç Çınar, yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerine değiniyor.



KRİTİK YAŞ 65!

Sık görülen metabolik kemik hastalığı olan osteoporoz, kemik kütlesinin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Tüm ırklarda, tüm yaş gruplarında ve her iki cinste de görülmekle birlikte, yaşlı beyaz kadınları da tehdit ediyor. Kemik kaybı ve osteoporoz riski yaşla birlikte artıyor.

Kemik kaybı kadınlarda özellikle menopoz döneminde hızlandığından, kadınlar genellikle osteoporoz için daha yüksek risk grubunda yer alıyor. Osteoporoz genellikle 65-74 arasında kapıyı çalıyor. Kemik yoğunluğunun azalması kemiğin gücünün azalmasına yol açıyor. Hastalığın yol açtığı kırıklar, el bileği, omurga ve kalçada görülüyor. İşte bu nedenle hastalığın erken dönemde tespit ve tedavi edilmesi gerekiyor.