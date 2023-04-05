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    Uzmanı tavsiye ediyor: Baklagilleri bol bol tüketin

    Düzensiz ve hatalı beslenme tarzı, kadınlarda erken menopoza neden olabiliyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, öneriyor: Fasulye, nohut, mercimek ve bezelye tüketin.

    Nohut fasulye menopozu ötele

    40 yaşından önce yaşanan menopoza erken menopoz olarak adlandırılıyor. Giderek artan çevre kirliliği, yoğun stres, sigara kullanımı ve hatalı beslenme gibi alışkanlıklar kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor:



    ADET DÜZENSİZLİĞİ BAŞLANGIÇ
    Adet döneminde düzensizliklerle bulgu vermeye başlayan menopoz döneminde çok sayıda semptomlar meydana gelebilir. Ateş basması, gece terlemesi, çarpıntı, baş dönmesi, bağ ağrısı, hâlsizlik, memelerde hassasiyet, kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, iştah artışı, vücut tüylerinde artış, kilo artışı, cinsel organlarda çekilme, öksürme sırasında idrar kaçırma, vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı, yaygın olarak görülen fiziksel değişimlerdir.

    Menopoz döneminde oluşan östrojen azlığı, vulva, vajen ve üretrada küçülme olur. Bu küçülmeye bağlı olarak, vulvada kaşıntı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar torbasında sarkma, rahim sarkması, kabızlık ve ağrılı cinsel ilişki şikâyetleri görülebilir.

        SOĞUK ÖNE ÇEKER
        Özellikle stresli bir yaşam sürmek, erken menopoza neden olur. Soğuk iklimlerde ve aşırı ağır şartlarda yaşayan kadınlarda menopoz yaşı daha erkendir.

        Bazı besinlerin içeriğinde bulunan maddelerin hormonların dengeli çalışmasını desteklemesi sayesinde erken menopozun engeller. Erken menopozu geciktiren besinler arasında yağlı balıklar, fasulye, mercimek, bezelye, çinko bakımından zengin gıdalar, biftek, kabak çekirdeği, nohut ve patates sayılabilir.

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