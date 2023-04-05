40 yaşından önce yaşanan menopoza erken menopoz olarak adlandırılıyor. Giderek artan çevre kirliliği, yoğun stres, sigara kullanımı ve hatalı beslenme gibi alışkanlıklar kadınlarda erken menopoza neden oluyor. Yaşam kalitesini düşürüyor. Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu, erken menopozla ilgili önemli bilgiler veriyor: