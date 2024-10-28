Uzmanı sinüzite karşı uyardı! İşte korunma ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilinmesi gerekenler

Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde, pek çok kişi burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüzde tıkanıklık hissinden yakınıyor. Sinüzitin yol açtığı bu durum, hayatı kabusa çeviriyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ömer Sağlam, korunma ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler veriyor. Bebeklikten ergenliğe kadar oluşumu tamamlanan, burun çevresindeki kemiklerin içinde yer alan hava boşluklarına sinüs deniyor. Sinüzit burun etrafına yerleşmiş sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor.

HALSİZLİK, HORLAMA...

Viral üst solunum yolu enfeksiyonları sinüzite neden oluyor. Bu durum sinüs boşalma kanallarının tıkanmasına yol açıyor ve bakteriyel çoğalmanın da meydana gelmesiyle birlikte sinüzit şikayeti başlıyor. Sinüzit yaşam kalitesini hem psikolojik hem de fiziksel açıdan olumsuz etkiliyor. Burun tıkanıklığı, halsizlik, yorgunluk, alın bölgesindeki ağrı, horlama gibi sorunların yanı sıra mide, bağırsak ve akciğer gibi organlarda da birtakım problemlerin yaşanmasına zemin hazırlıyor.

GEÇ KALMAYIN

Kişinin yakınmaları doğrultusunda klinik muayene, endoskopi ya da radyolojik tetkiklerle teşhis konuluyor. Akut rinosinüzit teşhisi konulan kişilerde hastalık ilaç tedavisiyle gideriliyor. Tekrarlayan durumlarda, kronik olgularda polip ya da alerji söz konusu değilse cerrahi yöntemler uygulanıyor. Akut viral rinosinüzitlerde ise sık burun temizliği, bol su içmek ya da ateş düşürücü ilaçlar kullanarak yakınma giderici bir tedavi yöntemi benimseniyor. Antibiyotik tedavisi genelde yedi günden uzun süren ve şiddetli semptomları olan kişiler için düşünülüyor. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen herhangi bir iyileşme olmazsa hasta ameliyat ediliyor.



AĞIZ KOKUSU YAPAR

Sinüzit, genellikle şu şikayetlere neden oluyor:

- İnatçı öksürük

- Göz çevresinde basınç hissi

- Nefeste kötü koku

- Geniz akıntısı ve horlama

- Boğazda yanma hissi

- Koyu burun akıntısı

- Uzun süren baş ağrısı



TEDBİR ALINMALI

Sinüzitle mücadelede tedbir büyük önem taşıyor. Üst solunum yolları enfeksiyonu hava ve damlacık yoluyla yayılıyor. Dolayısıyla alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve kapalı ortamları sık havalandırmak gerekiyor.