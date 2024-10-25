Uzmanı şifa saçan pırasanın faydalarını açıkladı

Yaprakları uzun, ince ve yeşil renkte olan pırasanın beyaz kısmı yemeklerde, yeşil kısımları da pişirilerek veya salatalarda kullanılıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, şifa saçan pırasanın faydalarını anlatıyor:

- İçerdiği C vitaminiyle bağışıklık sistemi sağlığını destekler.

- Bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık riskini yok eder.



- Hücrelerin yenilenmesini ve DNA sentezini sağlar.

- Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır.

- Kan basıncını kontrol eder ve kalp sağlığını korur.

- Cildi sağlıklı ve genç görünüme kavuşturur.