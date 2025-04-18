Uzmanı sepsis hakkında bilmeniz gerekenleri açıkladı!

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isme deniyor.

Dünyada yılda 12 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Prof. Dr. İsmail Cinel, "Bir elmanın içeriden çürüdüğünü düşünün, sepsis böyle bir şey" diyor. Sepsisin enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri sayesinde en başından engellenebildiğini söylüyor.

Önleyici kuralları açıklıyor: Elleri sık yıkamak ve kişisel hijyene özen gösterin, enfeksiyonlara karşı aşı olmak ve gelişigüzel antibiyotik kullanmayın, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanları edinin, temiz su kaynakları sağlayın.