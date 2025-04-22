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Uzmanı sağlıklı ve parlak saçların püf noktasını açıkladı!

Uzm. Dr. Belma Türsen, sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın sırrını anlatarak tüketilmesi gereken vitamin ve besinlere dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Uzmanı sağlıklı ve parlak saçların püf noktasını açıkladı!

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Sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı, düzenli beslenme, kaliteli uyku ve stres kontrolünden geçiyor. Uzm. Dr. Belma Türsen, sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın sırrını ise şöyle anlatıyor: Çinko, demir, selenyum, bakır, biotin ve diğer B grubu vitaminler hem saçın uzamasını sağlıyor hem de dökülmeyi önlüyor. Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve kremler ise dökülmeye yol açıyor. Aksi bir durum olmadıkça saçları sık sık yıkamamak gerekiyor. Saçları sürekli toplamak da dökülmeye yol açıyor. Bazen ağır diyetler, tiroid, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi durumlarda da saç dökülmesi meydana geliyor.

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