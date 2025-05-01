Uzmanı sağlıklı kalbin sırrını araştırdı: Bekarlık yüksek ölüm riskini barındırıyor!

İngiliz bilim insanları, sağlıklı kalbin sırrını araştırdı. Buna göre sakin ve huzurlu bir hayat ile evliliğin kalp hastalıklarından koruduğu kanıtlandı. Araştırmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, "Bir İngiliz çalışmasında bekarlığın yüksek ölüm ile ilgili olduğu belirtilmektedir" bilgisini paylaştı.



Mutlu olmanın insan ömrünü uzattığını belirten Uzm. Dr. Dinççağ, sözlerini şöyle sonlandırdı: Araştırmalara göre evli olanlarda kalp krizi yüzde 14 daha az tespit edilmiştir. Mutlu olan kadınların hipertansiyon daha az görülür. Stressiz bir hayat kalp krizinden koruyucudur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN