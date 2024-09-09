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Uzmanı sağlıklı bir kalbe sahip olmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı: Taze meyve yerine meyve suyu tüketmeyin!

Sağlıklı bir kalp, sağlıklı hayat tarzından geçiyor. Dr. Cengiz Başar, kalp hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor: Taze meyve yerine meyve suyu tüketmeyin. Yüksek şekerle kalbi tehdit eder.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Uzmanı sağlıklı bir kalbe sahip olmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı: Taze meyve yerine meyve suyu tüketmeyin!

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Kalp hastalıkları, tedavi edilmediğinde ölüme götürüyor. Bunun en sık görülenlerini kalp krizi oluşturuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar ise sağlıklı bir kalbe sahip olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor:

HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETİN
Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için kişisel motivasyon yüksek olmalı ve yaşam tarzı sağlıklı bir çerçevede kalmak üzere değiştirilmelidir. Bu değişiklikler hayatın tüm alanlarına sirayet etmeli ki sağlık ve beraberinde mutluluk gelebilsin. Günlük olarak çeşitli meyve ve sebzeler tüketmek, kalp sağlığına faydalıdır. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar tercih edilmelidir. Haftada en az iki kez Omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar (somon gibi) tüketmek faydalıdır. Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçılmalı, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar kullanılmalıdır.

- Taze meyve yerine meyve suyu tüketmek, kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesine ve kilo alımına neden olabilir.

- Meyve suları doğal olarak sağlıklı gibi görünse de, genellikle yüksek miktarda şeker içerirler ve fazla tüketimleri kalp sağlığını tehdit edebilirler.

- Enerji içecekleri, genellikle kalp sağlığına zararlı olan yüksek miktarda kafein ve şeker içerir. Bu içecekler, ritim bozukluklarına, yüksek tansiyona da yol açabilir.

- Aşırı kilolu veya obez olmak kalp hastalığı riskini artırabilir.

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