Uzmanı o mucize baharatları sıralıyor

Baharatlar, mutfaklarda uzun yıllardır kullanılıyor. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, o mucize baharatları sıralıyor:

ZENCEFİL: Bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engelleyerek hastalanma riskini azaltır. Kas ağrılarını azaltır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

TARÇIN: Kan şekerini regüle ederek kan şekerini düzenler. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek dolaşımı düzeltir. Böylece kolesterol de kısmen dengelenmiş olur.

KEKİK: Kalp ritminin düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Diş eti problemlerinde de kullanılır.

ZERDEÇAL: Bağırsak çeperlerini temizler. Bağırsağın iyi çalışmasını sağlar. Safra taşını engeller. Kemikleri güçlendirir.

KARANFİL: Fazla tüketildiğinde ağrıları azaltır. Ayrıca N3-N6 yağ asitleri barındırır. Bu da beyni güçlendirir. Dikkat dağınıklığını engeller.

KİMYON: Cildi düzenleyerek akne, siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. İçerdiği demir sebebiyle demir eksikliğinde kullanılır. Ancak aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkiler.

'BEN'DE OLMAZ DEME!

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:

- Yaz kış güneşten korunun.

- Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.

- Benlerde bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.



İKİ GÖZÜM KİVİ

Sarı nokta, katarakt, tansiyon ve miyopi gibi rahatsızlıklar, göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlar, göz sağlığını destekleyen besinleri sıralıyor:

- Beta karoten kaynakları: Havuç, tatlı patates, kabak, portakal, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, balık yağı.

- C vitamini kaynakları: Turunçgiller, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana.

- E vitamini kaynakları: Badem ve badem ezmesi, fıstık ezmesi, keten tohumu, avokado ve yumurta.



GRİBİN DÜŞMANI TURŞU

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşuya ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Uzmanlar, "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Havaların soğumasıyla ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar da ilgi gösteriyor'' diye konuşuyor.



FISTIK GİBİ GÜZELLİK

Sevilen kuruyemişlerden yer fıstığı, protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Faydaları ise saymakla bitmez. Kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. Cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır. İnme riskini azaltır. Tokluk hissi verir. Her gün fıstık yemek, kilo kontrolüne yardımcı olur.



FESLEĞEN YE SİNİRLENME

Fesleğenin sinirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık, mide kramplarını önler. Anti-stres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik ve stresi çözer.



KANSIZLIĞA KARADUT

Şifa deposu karadut, kansızlığa iyi gelerek anemi hastalığına engel olur. Kabızlığa iyi gelir. Kemik erimesini kısmen durdurur. Cilde canlılık ve ışıltı katar. Öğrenmeyi kolaylaştırır.



YARALAR İÇİN BÖRÜLCE

Börülce, sindirim sistemini düzenler. Kilo vermeye yardımcı olur. Hücreleri yenileyerek yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Vücuttaki mineral dengesini korur.



KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Kanserden korunmaya yardımcı olur.