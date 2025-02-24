Uzmanı mide tembelliği ve tedavisi hakkında bilgi veriyor!

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve kronik hastalıklar, mide sağlığını bozuyor. Günümüzde en sık görülen rahatsızlıkların başında mide tembelliği geliyor. Genel vücut sağlığını olumsuz etkileyen bu durum, bağırsak sağlığını da bozuyor. Sindirim sisteminin temel yapı taşlarından olan bağırsaklar, midede oluşabilecek en küçük sorundan etkileniyor ve farklı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, mide tembelliği ve tedavisi hakkında bilgi veriyor.

NEDEN OLUYOR?

Tembel, yavaş mide ya da gecikmiş mide boşalması olarak bilinen 'Gastroparezi', midenin olağan sürede sindirmesi gereken besinleri daha uzun sürede sindirmesi olarak tanımlanıyor. Midenin işleyiş biçimindeki aksamalar, diğer organların fonksiyonlarında bozukluk veya ciddi hasarlara neden oluyor. Mide hastalıkları ve diyabetin yanı sıra kronik rahatsızlıklara karşı kullanılan ilaçlar da mide tembelliğine yol açabiliyor. Aşırı ağrı kesici kullanımı, yüksek tansiyon, anti-depresan haplar, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor.

ÇARE DOĞRU BESLENME

Mide tembelliğinin cerrahi bir müdahalesi bulunmuyor. Ancak hekimin uygun gördüğü ilaçlar ve beslenme şeklinin uygulanması olumlu etkilerle sonuçlanıyor. Kilo kontrolü başta olmak üzere egzersiz ve beslenme alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler yapmak gerekiyor.

ÇAYI AZALTIN

Doğru beslenme planlaması mide tembelliğinde en önemli iyileşme basamaklarından biri olarak kabul ediliyor. Posalı beslenilmesi, karbonhidrat tüketiminin azaltılması, kafein ve çay tüketiminin bir ya da iki fincanı geçmemesi öneriliyor. Hastalığın tanısı, kan testleri, ultrason ve endoskopi uygulamasıyla konuluyor. Mide fonksiyonunu destekleyen ilaçlar şikayetleri azaltıyor. Hekime danışılmadan yarıda bırakılan tedavi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.