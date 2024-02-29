Uzmanı meme kanserine karşı uyardı: İşte toplumda doğru sanılan hatalı bilgiler...

- YANLIŞ: Aile öyküsü yoksa meme kanseri gelişmez. - DOĞRU: 'Ailemde meme kanseri yoksa bende de olmaz' düşüncesi nedeniyle rutin kontroller sıkça ihmal ediliyor. Oysa meme kanserinin yüzde 90'ından fazlası kalıtsal olmayan etkenlerden kaynaklanıyor. - YANLIŞ: Sadece annenin aile öyküsü riski artırır. - DOĞRU: baba tarafında meme kanseri görülmesi de riski yükseltiyor. Bunun sebebi ise genlerin yarısının anneden yarısının ise babadan gelmesidir.





- YANLIŞ: Meme kanseri ağrı yapmaz.

- DOĞRU: Memede ya da koltuk altında ele gelen kitle meme kanserinin en yaygın ve en önemli belirtisi oluyor. Toplumda meme kanseriyle ilgili hatalı bilinen bir başka konu ise meme kanserinde kitlenin ağrı yapmamasına yönelik. Yaygın inanışın aksine, hastaların yüzde 1-2'sinde memede ve meme başında ağrı oluyor.



- YANLIŞ: Mamografideki radyasyon miktarı çok yüksektir.

- DOĞRU: Günümüzde kullanılan modern mamografi cihazlarıyla gerçekleştirilen çekimler sırasında maruz kalınan radyasyon miktarı, yaklaşık birkaç saatlik uçak yolculuğunda alınan radyasyon miktarına eş değer oluyor.



- YANLIŞ: Emzirmek meme kanserinden korur.

- DOĞRU: 35 yaş altında doğum yapmak ve bebeğini uzun süre emzirmek meme kanseri riskini biraz düşürüyor. Ancak kadın olmak meme kanseri için tek başına önemli bir risk faktörü.



- YANLIŞ: Doğum kontrol ilaçları meme kanserini tetikler.

- DOĞRU: Doğum kontrol ilaçlarının meme kanseri riskini artırdığına yönelik iddialar bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.



- YANLIŞ: Biyopsi ve ameliyat kanseri vücuda yayar.

- DOĞRU: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, memeye biyopsi yapılması kanserin yayılmasına neden olmuyor.