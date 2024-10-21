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Uzmanı kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntıları açıkladı!

Bazı hastalıklar, vücutta neden olduğu ufak sorunlarla belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024
Uzmanı kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntıları açıkladı!

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Bazı hastalıklar, vücutta neden olduğu ufak sorunlarla belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.

- Kemik çıkıklığı: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. Yanlış ayakkabı kullanımından ortaya çıkar. Eklem romatizması hastalarında da görülür.
- Topuk çatlağı: Genellikle kuru ciltten kaynaklanır.
- Şişlik: Sıcak hava, uzun süre ayakta durma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Diyabet, kalp, karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanabilir.
- Nasır: Diyabet ve obezite, nasır oluşumunu tetikler.
- Soğuk ayaklar: Dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.

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