Uzmanı kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntıları açıkladı!

Bazı hastalıklar, vücutta neden olduğu ufak sorunlarla belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.



- Kemik çıkıklığı: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. Yanlış ayakkabı kullanımından ortaya çıkar. Eklem romatizması hastalarında da görülür.

- Topuk çatlağı: Genellikle kuru ciltten kaynaklanır.

- Şişlik: Sıcak hava, uzun süre ayakta durma gibi nedenlerle ortaya çıkar. Diyabet, kalp, karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanabilir.

- Nasır: Diyabet ve obezite, nasır oluşumunu tetikler.

- Soğuk ayaklar: Dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.

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