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Uzmanı koroner arter hastalığına dikkat çekti: Tek çözüm stent değil

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir kalp gerekiyor. Koroner arter hastalığı tedavi edilmezse ölüme götürüyor. Prof. Dr. Rıza Türköz, “Stent, hastaların bir daha kalp krizi geçirmeyeceği anlamına gelmiyor. En iyi tedavi cerrahların ortak kararına göre belirlenmeli.” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Uzmanı koroner arter hastalığına dikkat çekti: Tek çözüm stent değil

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Sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet hastalığı, beslenme şekli, ailesel yatkınlık ile stres, koroner arter hastalığına yol açıyor. Dünyada ölüme neden olan sebeplerin yüzde 16'sını bu hastalık oluşturuyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz, hastalık ve tedavi yollarıyla ilgili bilgiler veriyor:

ŞÜPHE VARSA GECİKTİRMEYİN
Koroner arter hastalığının temel tedavi yöntemlerini; ilaç tedavisi, girişimsel yöntemler ile damarların açılması (stent) ve cerrahi (bypass) yöntem olarak özetlemek mümkün. Belirli bir şikayeti ve kritik damar tıkanıklığı olmayan hastaya ilaç tedavi uygulanıyor; kişide hastalık bulunuyorsa medikal tedaviye hiç geciktirilmeden başlanması gerekiyor.

İYİ SONUÇ VERMİYOR
Damarda darlık mevcutsa ve darlık çok uzun damar bölgesini tutmuyorsa, dar veya tamamen tıkalı olan bölgelerin balon ve stent ile açılması tercih ediliyor. Ancak çoklu damar tıkanıklığında damarların stent yöntemiyle açılması orta ve uzun dönemde bu damarların tekrar tıkanmayacağı, hastaların kalp krizi geçirmeyeceği ve ani ölüm riskinin ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Diyabet ile sıklıkla yaygın ve üç damar hastalığı olan hastalarda balon ve stentin uzun dönem için iyi sonuç vermediği belirtiliyor. En iyi tedavi cerrahların ortak kararına göre belirlenmeli.

TEKRARLAMA OLASILIĞI VAR
Stentteki gelişmeler ve ilaç kaplı stentlerin kullanılmalarına rağmen, stentlerde tıkanma ve daralma olmasından dolayı tekrar müdahale gerektirme oranı yılda yüzde 1-2 olarak bildiriliyor. Koroner arter hastalığında uygulanacak en uygun tedavi, kardiyolog ve kalp damar cerrahından oluşan ekibin hastayı birlikte değerlendirip, sonrasında tedaviyi yine birlikte belirlemeleri esasına dayanıyor.

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