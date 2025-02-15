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Uzmanı kilo vermenin 6 püf noktasını açıkladı!

Yanlış diyet yağ değil kas yakıyor. Diyetisyen Fatma Turanlı kilo vermenin 6 püf noktasını sıralıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Uzmanı kilo vermenin 6 püf noktasını açıkladı!

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    Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı kilo vermenin 6 püf noktasını anlattı. Şu uyarıları yaptı:

    DOĞRU BESLENİN: Yağ kaybı, alınan kalorinin harcanan kaloriden daha olduğu dengeli diyetlerle mümkündür. Günlük alınan gıdaların porsiyon kontrolünü yapmak, açlık tokluk sinyallerine dikkat etmek, yemek seçimlerini daha sağlıklı gıdalardan yapmak önemlidir.

    İYİ KARBONHİDRAT TÜKETİN: Yulaf, bulgur, kinoa, karabuğday, çavdar ekmeği gibi gıdalar hem içerdikleri lif, vitamin ve mineraller açısından hem de tokluk hissini artırdıkları için diyet programlarında düşük porsiyonlarda yer almalıdır. Şeker ve şekerli içecek ve yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

    DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Günlük adım sayısının 5000 adım altında olmamasına, haftada 3 gün 45-50 dak. yürüyüş yapılmasına dikkat edilmelidir.

    BU BESİNLERE SOFRANIZDA YER VERİN: Yeşil çayda kateşinler, kafein, acı biberde kapsaisin, ananasta bromelin gibi bileşikler yer alır. Bu da metabolizma hızını artırır. Brokoli, kereviz, lahana tok tutar.

    YETERLİ UYUYUN: Kaliteli uyku egzersiz yapma performansını artırır, iştahın kontrol altına alınmasını kolaylaştırır.

    10 BARDAK SU İÇİN: Su yeterli alınmadığında dehidratasyon denilen susuzluk oluşur. Bu da dolaylı olarak da enerji harcanmasını yavaşlatır. Bu nedenle kilo vermek için 10 bardak su içilmesi temel koşuldur.

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