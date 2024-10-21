Uzmanı karaciğerin işlevlerinde olan bozulmaların ciltteki 6 belirtisini sıraladı!

Karaciğer, vücudun en büyük ikinci organı olarak biliniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğerin işlevlerinde olan bozulmaların ciltteki 6 belirtisini sıralıyor...



- CİLTTE SARARMA: Hiperbilirubineminin ana belirtisi olan sarılık, genellikle serum bilirubin seviyeleri 2.5 veya 3.0 mg/dL'yi aştığında fark edilir. Bilirubin safraya sarı-yeşil rengi veren maddedir. Safra atılımının bozulması cilt ve göz akında sararma ile kendisini gösterir.



- KAŞINTI: Karaciğer hasara uğrarsa karaciğer tarafından ifraz edilemeyen safra tuzları ve toksik maddelerin deride birikimi şiddetli kaşıntıya yol açar. Kaşıntı avuç içi, el ve ayaklarda daha fazladır.



- AVUÇ İÇLERİNDE KIZARMA: Bu bulguya palmar eritem denilir. Yüksek prostosiklin ve nitrik oksit nedeni ile kaynaklı olur.



- CİLTTE KAŞINTILI VE SERT NODÜLLER: Sıklıkla kol, omuz ve bacaklarda gelişir. Birkaç mm'den 1 santime kadar değişen çaplarda olur ve sıklıkla Hepatit-C sirozu olan hastalarda görülür. Nodüllerin bulunduğu alan çizildiğinde veya tahriş olduğunda bunun oluşma riski daha yüksektir. Bu nedenle de cildini kaşıyan kişilerde nodüller daha fazla görülür.



- CİLTTE MORLUKLAR: Hastada pıhtılaşma bozulduğu için en ufak darbede deride morluklar oluşur.



KIZARIKLIK, SARILIK VE MORLUK VARSA...

CİLTTE KIZARIKLIKLAR: Küçük kılcal damar genişlemelerine bağlı olan noktasal eritemler gözlenebilir. Bu kızarıklıklar genellikle yüz ve gövdede gelişir. Üzerlerine baskı uygulandığında solar, baskı kaldırıldığında tekrar görünür hale gelirler.

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